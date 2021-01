Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 gennaio 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Parliamo dei segni d’Acqua in questo approfondimento dedicato alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 17 gennaio 2021. Protagonisti sono dunque il Cancro, lo Scorpione e i Pesci.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Primo segno d’Acqua dello Zodiaco è il Cancro: questa nuova situazione astrologica sembra restituire la voglia di amare, e più ci si avvicina alla primavera più sarà possibile, anche per chi si è trovato a vivere una crisi, recuperare un sentimento. Stando all’oroscopo Paolo Fox con Saturno non più opposto, in questo nuovo anno si potranno intraprendere diversi nuovi percorsi anche sul piano professionale.

Capitolo Scorpione: una Luna particolarmente favorevole sembra rendere questa domenica interessante: oggi sarà possibile trovare alcune importanti soluzioni utili ad affermarsi in ambito lavorativo, ma bisognerebbe prestare attenzione a non generare conflitti difficili da gestire, specialmente se si ha a che fare con Toro e Acquario.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’ultimo segno dello Zodiaco è anche quello che chiude la carrellata di previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Stiamo parlando ovviamente dei Pesci: per i nati nel segno la giornata di oggi sembra godere di una Luna particolarmente interessante, capace di dare risalto a delle emozioni rimaste sopite o di aiutare ad accettare una separazione.



