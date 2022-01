Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 gennaio 2022/ Acquario, Gemelli e Bilancia: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni del 17 gennaio 2022 per Acquario, Gemelli e Bilancia

Torna l’oroscopo Paolo Fox sempre carico di previsioni per i 12 segni zodiacali. Stavolta bisogna capire quali sono per la giornata di oggi, lunedì 17 gennaio 2022, con cui cominciamo una nuova settimana. Le domande non mancano, ma neppure le risposte. In tal senso ci aiuta l’astrologo con le sue previsioni, che ha fornito tramite il suo consueto appuntamento sui canali su Radio Latte Miele, in cui ha analizzato come sarà la giornata odierna dei 12 segni zodiacali. Ora non ci tocca che scoprire quali sono le indicazioni per i segni Aria, Acquario, Gemelli e Bilancia.

Acquario, giornata fortunata in arrivo secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cominciamo questa rassegna con l’Acquario, che in questi giorni è turbato, molto nervoso, fa le cose di corsa e rischia naturalmente anche di sbagliare. Bisogna rimettersi in gioco, cercare di capire quali sono le cose più importanti da vivere: non fare passi falsi. Alcuni incontri potrebbero diventare molto importanti in vista dei prossimi mesi secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Gemelli e Bilancia

I Gemelli devono fare i conti con qualche piccolo dubbio, però questa è una giornata valida per l’Oroscopo Paolo Fox. Cosa vuol dire Mercurio in astrologia? Innanzitutto Mercurio è il tuo governatore e con questo pianeta che domina e influenza la mentalità, è chiaro che sei una persona libera, pronta a mettersi in gioco e ad ascoltare gli altri. Questo va bene ma bisogna avere accanto delle persone che siano anche simpatiche, perché tu rischi di annoiarti ad ascoltare banalità, secondo l’astrologo. Ecco che i Gemelli adesso cercano proprio questo: una persona carina, che faccia sorridere e che potrebbe mettere anche in secondo piano l’aspetto esteriore, tanto è importante quello mentale. Nelle coppie in cui è forte questo tipo di legame, nessun problema! I Gemelli oltretutto sono ottimi comunicatori, amano stringere patti e questo è un buon periodo per guardare oltre.

La Bilancia secondo l’Oroscopo Paolo Fox deve fare i passi giusti soprattutto in amore. Quelli che sono dubbiosi o che hanno avuto delle difficoltà dal punto di vista relazionale, dovranno essere un po’ cauti: scoprire la verità di un sentimento è importante, però chi da poco frequenta una persona si trova in una condizione di grande mistero, cioè non sa se ha a che fare con la persona giusta o no. Tutto questo può rappresentare un problema. Ieri l’astrologo riferiva che ti piace stare in ambiente belli, raffinati o semplicemente ordinati. Spesso i Bilancia hanno una casa molto curata, perché vogliono sentirsi adeguati nell’ambiemte giusto.



