Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 gennaio 2022/ Pesci, Cancro, Scorpione: fortuna e amore

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni del 17 gennaio 2022 per Pesci, Cancro, Scorpione

Si apre una nuova settimana per i 12 segni zodiacali, ma va capito in che modo. Una domanda che torna ogni giorno, ma che oggi acquisisce ulteriore significato visto che oggi è lunedì 17 gennaio 2022. A darci le risposte è L’oroscopo Paolo Fox tramite il suo consueto appuntamento sui canali su Radio Latte Miele. Infatti, l’astrologo ha analizzato come sarà la giornata dei 12 segni zodiacali. In questo caso andiamo a scoprire quella dei segni d’acqua, Pesci, Cancro, Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata del Pesci

Come si apre questa nuova settimana per i Pesci? L’Oroscopo Paolo Fox suggerisce che questo sia un periodo di recupero e l’astrologo vorrebbe che tutti vi lanciaste in un amore e viveste qualcosa di bello. Quello che si fa in questo periodo è importante e non bisogna sottovalutarlo o lasciarsi trascinare da situazioni legate al passato, da tensioni che non sono importanti, perché sarebbe davvero un’inutile perdita di tempo. Non bisogna sottovalutare le sensazioni che si provano adesso, perché possono essere importanti per il futuro. Se già c’è una storia, con Venere attiva anche nei prossimi mesi si ripartirà.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Cancro e Scorpione

Passiamo alle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per il Cancro. La Luna è nel segno: questo induce fiducia, ma che agitazione! “Fai passare la nottata”, si suol dire, perché fra l’altro proprio di notte i Cancro cominciano a pensare a quello che hanno fatto o dovrebbero fare. La notte, infatti, è dominata dalla Luna e a dominare il Cancro è proprio la Luna. Le fasi della Luna possono essere visibili oppure no e così anche il tuo umore può essere chiaro o oscurato: è come se stessi uscendo fuori da un tunnel in questo momento e c’è qualcosa di più nei prossimi giorni. L’amore sembra essere vissuto, se non altro, con molta prudenza.

Come sarà la giornata di oggi per lo Scorpione? Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, senza situazioni brusche si può vivere una giornata tranquilla. Ad esempio, un incontro con qualcuno che ogni tanto ti dà troppo filo da torcere, oppure semplicemente un rapporto incomprensibile. Toro e Acquario sono segni zodiacali con cui potrebbe esserci un piccolo scontro. Inizio settimana un po’ faticoso: bisogna provare a fare le cose con calma.



