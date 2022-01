Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 gennaio 2022/ Tutto su Sagittario, Ariete e Leone

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni del 17 gennaio 2022 per Sagittario, Ariete e Leone

L’oroscopo Paolo Fox ci risveglia in questo lunedì 17 gennaio 2022 e ci regala le nuove previsioni con cui cominciare nel migliore dei modi la giornata, così pure la settimana. Sono tanti gli interrogativi che caratterizzano il nostro risveglio, ma non abbiamo nulla da temere, visto che l’astrologo con le sue consuete previsioni, che ci ha fornito tramite il tradizionale appuntamento sui canali su Radio Latte Miele, è pronto a risponderci. Ha, infatti, esaminato come sarà la giornata odierna dei 12 segni zodiacali e ora scopriremo le sue indicazioni per i segni Fuoco, Sagittario, Ariete e Leone.

Sagittario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Quello dei Sagittario è un cielo importante: molti si innamoreranno in primavera, belle le emozioni del periodo, in base alle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. Ariete, Leone, Capricorno, Acquario sono segni di riferimento. In questo periodo c’è voglia di libertà, di giustizia e per l’astrologo sei anche una persona più affidabile: puoi essere premiato, puoi avere qualcosa di più in questo buon momento astrologico.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Ariete e Leone

C’è una parte negli Ariete che vorrebbe contrastare tutti i problemi del momento, ma non è facile, lo sai. Ma per l’Oroscopo Paolo Fox sei comunque più sereno: magari non sei tu in prima persona che puoi attivare questa serenità, ma sono le persone che hai intorno. Per esempio, se ci sono dei figli potrebbero darti delle soddisfazioni, o degli amici: come se arrivasse una sorpresa. Un evento accaduto di recente potrebbe aver scombinato i tuoi piani, ma la situazione mi sembra particolarmente energica e importante.

Il Leone ha una grande voglia di ribellarsi, espandersi, ma anche di ricevere gratifiche per l’Oroscopo Paolo Fox. Giornate buone martedì e mercoledì, perché la Luna sarà nel segno, quindi l’astrologo ritiene che per quanto riguarda gli incontri, le risorse, le emozioni, nulla osta perché si possono vivere delle belle opportunità. Questo Leone fra l’altro è molto intrigato dai sentimenti: intriganti i rapporti con Cancro e Vergine.

