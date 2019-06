OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 17 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e…

Oroscopo oggi lunedì 17 giugno 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna sulle frequenze di LatteMiele anche per la giornata di oggi 17 giugno 2019. Il noto astrologo, come ogni giorno, ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere quanto ha raccontato segno per segno. L’Ariete vive un momento di grande vitalità nella parte iniziale di questa giornate, c’è forza e decisione ma spesso ci si chiede anche se arriveranno i risultati e magari per questo ci si rattrista o fa prendere dall’ansia. Per il Toro queste sono giornate decisamente importanti e che possono regalare delle belle soddisfazioni, serve però un po’ di attenzione nel gestire tutto senza strafare. Il Cancro ha davvero molti pensieri, ma nonostante questo riesce ad alleggerire i pensieri con un po’ di tranquillità e la forza di chi sa come comportarsi sotto vari punti di vista. Forse è il caso di trovare delle risposte nelle persone che sono vicine e che regalano delle belle emozioni. Attenzione alle sorprese. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta a iniziare da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: in mattinata ci sarà una grande vitalità. La prima parte dell’anno è più dinamica della seconda, tutte le novità e le situazioni potrebbero portare nuove condizioni buone: devono essere sfruttate immediatamente. Toro: sono giornate importanti, soprattutto in ambito lavorativo. Ci sarà ancora di più nel periodo tra ottobre e dicembre, si otterrà qualcosa di più se si pensa ad un nuovo progetto. Gemelli: l’inizio della settimana rappresenta un modo più simpatico nell’esporsi con gli altri, l’amore può portare buone novità. Negli accordi si è in attesa di buone notizie, ma ci sarà da aspettare nella migliore delle ipotesi. Cancro: ci sono molti pensieri, ma non per forza perché le cose non funzionano: si potrebbe aver ricevuto qualche bella notizia.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e soffermiamoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per l’oroscopo di Paolo Fox. Leone: si è fieri, orgogliosi e battaglieri. C’è la possibilità di mettere in cantiere nuovi progetti, mettere in moto la propria vita. Vergine: si è pronti ad una partenza, ma è più un periodo di riflessione che d’azione. Soprattutto per tutti coloro che hanno voglia di cambiare qualcosa, alcuni potrebbero pensare di risparmiare, o di cambiare casa; sottoscrivere un nuovo patto, cercare di risparmiare energia. Bilancia: si vive un inizio di settimana faticoso, si è in un momento di incertezza che può estendersi anche sul piano sentimentale se non si sta attenti. Scorpione: è una settimana di rivalsa, bisogna seguire la scia. Si vive un periodo di stanchezza fisica, in passato ci sono stati dei problemi personali. Occorre pensare di più all’amore.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo a vedere Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per l‘oroscopo di Paolo Fox. Sagittario: ha una settimana utile grazie a Giove favorevole. E’ un momento in cui si vuole avere più chiarezza, non va di mettersi in gioco in una situazione di confusione. Si vorrà capire cosa si vuole e cosa vogliono gli altri. Emozioni in arrivo nei prossimi mesi. Capricorno: la settimana si apre con la Luna nel segno. Ottimo inizio per recuperare forza fino a mercoledì. Ci sono nuovi soci e nuovi lavori, molti devono ripartire da zero. Acquario: si sta vivendo una fase di trasformazione non facile da gestire. I lavoratori autonomi non sanno cosa fare, si è in attesa di novità. Di certo non si è i tipi che pregano qualcuno, nemmeno ci si ingrazia la gente: si è molto indipendenti. In amore ci sono perplessità. Pesci: Coloro i quali hanno iniziato un progetto in maniera sbandata stanno recuperando, ma bisogna chiarire una situazione personale: un amico o una persona che si stimava molto potrebbe aver voltato le spalle. Non si deve però rinunciare ai sentimenti.



