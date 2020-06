Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 giugno 2020/ Amore e lavoro, quali i segni al top?

L‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare i segni al top della giornata di oggi, mercoledì 17 giugno 2020. Marte e Mercurio sono decisamente positivi per il Toro che ha anche una Luna interessante. Questo ambiente astrologico permette di costruire qualcosa di importante. Ci si deve muovere prima possibile per ottenere risposte dal punto di vista delle risposte emotive. Anche per i Gemelli sarà una giornata positiva visto che Saturno è positivo. Dopo un momento in cui ci sono state delle complicazioni ora si riparte e lo si fa con ancora maggiore positività rispetto al passato. Marte è favorevole alla Vergine che potrebbe ricevere delle risposte soprattutto se ha vissuto alcuni problemi di conflitti con altre persone. Ora è il momento di vivere le emozioni a tutto tondo e di godersi quello che offre questa giornata. Staremo a vedere se si raccoglieranno i frutti di un periodo decisamente prolifico. Il Sagittario sta lavorando alla sua ricostruzione grazie anche a un Saturno molto intrigante.

OROSCOPO LAVORO – E il lavoro? Vediamo cosa dice in merito l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete trova nella sua orbita una Luna che va a toccare soprattutto il settore di contatti e finanze. Sicuramente è un momento in cui serve maggiore attenzione, dal punto di vista economico sono diverse le situazioni che vanno sanate. Il Toro ha un buon cielo con un Saturno che regala certezze, ciò che è importante è muoversi entro luglio per godere dei frutti di questa situazione astrologica positiva. I Gemelli si sono lasciati alle spalle dei problemi che hanno reso la vita difficile. ora però c’è la forza per rialzarsi e ripartire. Il Cancro vive dei contrasti in campo professionale anche a causa di un Giove opposto. Alcuni colleghi sono stati poco chiari, mentre altre persone pare siano intenti a fare lo sgambetto, ma a che pro? Difficile capirlo. Si deve comunque continuare a camminare a testa aperta, evitando di ritrovarsi in situazioni complicate. I Pesci devono sfruttare il momento perché c’è un cielo interessante per quanto riguarda il lavoro.

OROSCOPO AMORE – L’amore ci porta a concludere lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox presente per la rubrica Latte e Stelle come ogni giorni. Il Toro si prepara a potenziare una storia già domenica prossima. Presto si potrebbero trovare delle certezze anche grazie a un Saturno che illumina la strada. Tra i Gemelli si vive un periodo decisamente fertile per avere un figlio o più in generale per godersi la famiglia o una storia d’amore. Presto potrebbero dunque arrivare delle soddisfazioni. Il Leone si trova in un momento in cui le relazioni sono favorite sia quelle appena nate che quelle che stanno per nascere. I Pesci potrebbero cadere nel dubbio tra una storia e un’altra. Prima di buttare tutto all’aria sarà più saggio aspettare il mese di agosto e tirare poi le somme, riuscendo a trovare una risposta per capire cosa è accaduto in questi mesi molto complessi. Il Sagittario si trova in un momento di ripresa anche grazie a un Saturno molto interessante. Dopo un momento complesso, soprattutto in amore, c’è la possibilità di recuperare il terreno perso e raggiungere risultati che fino a questo momento sembravano difficili da cogliere.



