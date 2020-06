Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2020/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 giugno 2020: Ariete e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta all’analisi di altri due segni. L’Ariete in questo giorno ha Luna che tocca il settore contatti e finanze. Ci sono situazioni economiche da sanare. Se ci sono dei dubbi sarebbe meglio farsi consigliare da qualcuno e nello specifico da professionisti, uno dei problemi principali è che si vuole fare tutto da soli. Si spera che ci sia una persona cara accanto. Se si è stanchi ci si deve rilassare. Ultimamente è difficile stare insieme.

Il Toro ha la Luna nel segno che costruisce, si deve essere razionali e Marte e Mercurio sono in buon aspetto maggiore forza in questo oroscopo ma Saturno lascia certezze. Importante muoversi entro luglio e potenziare l’amore domenica.

Scopri l’oroscopo di Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli hanno Saturno in buon aspetto, se ci sono problemi ora si può anche ripartire. Con oroscopo interessante si può prendere il destino tra le mani. Periodo fertile per chi può avere un figlio o godersi la famiglia.

Il Cancro con Giove opposto vive contrasti anche sul lavoro, se ci sono colleghi poco chiari o persone che cercano di fare lo sgambetto si avranno dei problemi. Bella capacità di azione e si potrebbero fare conoscenze particolari in questi giorni. Non manca la verve. Giove opposto in ogni caso segna la necessità di staccarsi da una situazione poco redditizia. Si parla proprio ai liberi professionisti.



