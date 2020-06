Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 giugno 2020: Sagittario e Capricorno

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, 17 giugno 2020. Il Sagittario ha un periodo con Saturno valido che parla di ricostruzione. Si ama rimettere a posto le cose. Quando un discorso non è valido o un amore è fallato, più che mettersi proprio a tappare tutto si preferisce troncare e ripartire. Se la situazione personale regge ci si impegna a continuare. Se sono troppe le incertezze ci si chiede se sia necessario o meno continuare

Il Capricorno mercoledì e giovedì ha una bella Luna ma Marte conflittuale. Ora si può fare di più per sé stessi e per gli altri, si è forti e non c’è bisogno di nessuno. Si sta bene da soli ma non ci si deve crogiolare nell’isolamento che può diventare anche cronico. Arriva un periodo migliore.

Scopri l’oroscopo Paolo Fox di Acquario e Pesci

Ecco altri due segni per l’oroscopo di Paolo Fox. L’Acquario è contrastato, nervoso ed elettrico. Saturno nel segno porta vigore. Chiaro che ci si possa trovare in momenti di passaggio. Ci sono quelli sicuri che in ogni caso prima possibile si defileranno. Altri sono più grandi e vorrebbero rivoluzionare la propria vita e ora non sanno come fare, se non sanno poi come dare spazio rischiano di stare male.

I Pesci più ci si avvicinano a domenica e più possono stare meglio. Agosto è un mese intrigante, chi è in dubbio tra due storie prima di buttare tutto all’aria ora deve aspettare un mese, in cui si può fare mente locale e capire cosa è successo da marzo. Sbagliato percorrere una strada accidentata. Bello il cielo per il lavoro.



