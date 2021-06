Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2021/ Che giornata sarà per Cancro, Scorpione e Pesci

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 17 giugno 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno del Cancro in questo giovedì sarà utile fare presenti le proprie emozioni, ora più che mai. Il terreno è buono per i sentimenti, non c’è bisogno di scavare troppo nel passato ma di guardare al futuro.

Per quanto riguarda lo Scorpione? Secondo l‘Oroscopo di Paolo Fox è arrivato il momento di dare spazio a Venere che rappresenta amori improvvisi, amori da ricucire, amori che nascono all’improvviso e non bisogna fermarsi proprio adesso, senza lasciarsi prendere dai ricordi, dalla rabbia o dalle paure o dalla tendenza di questo segno a fare a volte un passo in avanti e due all’indietro.

Per i Pesci ci può essere il rimpianto di aver lasciato situazioni interessanti di lavoro per la famiglia o comunque di avere speso più tempo per l’amore che per tutto il resto. I Pesci sono delle persone che hanno fortemente bisogno di credere in un sentimento e se c’è stata tensione o magari anche una delusione bisognerà andare avanti senza però creare ulteriori problemi. In queste ore sarà importante non esagerare, anche alle risposte da dare ad eventuali provocazioni che sarebbe bene invece farsi scivolare addosso.

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di lavoro per i Pesci: è ancora un periodo di agitazione, attenzione ad avversari e nemici a livello professionale. Forse questo Mercurio parla di complicazioni anche di tipo legale o finanziario, oppure in questo momento la scarsa concentrazione porta conflitti con persone che si ritrovano a dover fare quello che dovresti fare tu. Chi lavora per un’azienda ha visto non rinnovarsi un accordo e si parla di situazioni a metà.

Per lo Scorpione è inevitabile che i nati sotto questo segno a volte agiscano in maniera un po’ aggressiva e agguerrita, se non altro a livello verbale. Ma questo è un cielo che può portare serenità nelle attività esterne: inutile battere i pugni sul tavolo, meglio cercare delle soluzioni. Infine per il Cancro è utile questo Giove che aiuta a risolvere problemi di lavoro che per ora non sono del tutto chiari perché si possono attivare delle soluzioni che arriveranno in autunno. E’ come se ora si stesse studiando una situazione di cambiamento che poi partirà da settembre/ottobre in poi. L’importante sarà comunque andare in crescita.

