Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2021/ Lavoro, Salute a Amore per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 17 giugno 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, salute e amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: sarà importante non perdere di vista i sentimenti, se poi un momento di forza in amore c’è già stato a maggio, con un incontro con una persona per la quale si è rinnovato un interesse, questo è il momento di andare avanti perché Luglio sarà un mese complice.

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox la vita sentimentale sta attraversando un momento di tensione perché a livello di relazioni c’è qualcosa che non va. Dalla piccola tensione che si risolve, anche perché Luglio sarà un mese felice, alle tensioni un po’ più importanti che riguardano le coppie che non hanno trovato emozioni giuste da seguire, fatto sta che molti Bilancia sono un pochino accigliati. Per l’Acquario periodo tranquillo dal punto di vista sentimentale e questo potrebbe portare ad essere attratti da una relazione trasgressiva, lanciarsi in qualcosa che non si è mai fatto e che invece ora si vorrebbe fare.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: Marte opposto porta nervosismo, ci sono dei blocchi per le cose che si vogliono fare e se c’è una cosa che l’Acquario detesta è vivere a metà la propria vita. Quindi se ci sono delle persone che limitano e vogliono dire cosa si può fare e cosa no sarà normale arrabbiarsi, perché l’Acquario odia le imposizioni. Saturno nel segno dice di fare attenzione, ok fare delle scelte libere ma sarà importante non rischiare troppo, soprattutto dal punto di vista finanziario perché uscire ce ne sono anche troppe.

Per la Bilancia rispetto al periodo più critico dello scorso Marzo e Aprile presto ci saranno delle novità. Marte è un po’ pesante per quanto riguarda l’ambiente, non si è dunque particolarmente stanchi o nervosi bensì è l’ambiente circostante a regalare qualche tensione in più. I Gemelli: hanno in mente un bel progetto, i nati sotto questo segno sono dei padroni della comunicazione e dunque leader da questo punto di vista, quelli che possono agire nella creatività o che possono portarsi avanti in un lavoro che ha a che vedere con i loro contatti avranno più successo. Ci sarà però bisogno dell’aiuto di una persona Acquario o Ariete.

