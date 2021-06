Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 17 giugno 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su lavoro e salute

Per i nati dell’Ariete, molti nati sotto questo segno stanno cercando di recuperare energia e forza fisica ed è normale in questo periodo che a fronte di tanta stanchezza non si riesce a dare il meglio, mentre nei rapporti di vecchia data ci vorrà la capacità di gestire le cose con pazienza.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sono all’orizzonte tre giornate interessanti. C’è Marte molto importante che può produrre anche tensioni e malumori in questo segno, soprattutto se ci si trova a fare cose che non piacciono o se si affrontano collaborazioni che non fruttano, se c’è bisogno di reagire a qualche cattiveria. Importante ridimensionare un po’ tutto senza dimenticare di essere al centro dell’attenzione delle stelle. Per il Sagittario c’è la tendenza, tipica di questo segno, a tenere tutto sotto controllo, poi ci sarà una giornata più facile a partire da venerdì. In realtà il mese della grande liberazione e dei grandi progetti che partono sarà quello di Luglio, ma ci siamo quasi.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, cosa dice l’amore

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox in amore se siete del Leone, in amore potreste fare una follia entro Luglio, attenzione però a fare le cose giuste. Per il Sagittario ci sono stati tanti blocchi nell’ultimo periodo, non solo per ciò che tutto abbiamo vissuto ma perché troppi impegni da sbrigare hanno creato tensioni e conflitti. Saturno rimane buono ma in realtà sono i nati sotto questo segno ad essere chiamati a ritrovare qualche stimolo che si è perso per strada nel tempo. Per l’Ariete c’è grande voglia d’amare ma questi sono giorni di conflitto, quindi o si ama qualcuno che non c’è o magari si è in conflitto con sé stessi.

