Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Per questo giovedì 17 giugno 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus sui segni di Terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: amore e lavoro per Toro e Capricorno

Per il Toro c’è voglia di allontanare persone che sono state oggetto di malessere, i più fortunati potrebbero aver chiuso situazioni che non valgono, potrebbero aver cambiato anche modo di lavorare, gruppo e ufficio. In realtà non si ha voglia di affrontare complicazioni, se ne sono vissute troppe negli ultimi tempi e in amore si stanno cercando soluzioni. Chi lavora per un’azienda con dei soci dovrà ritrovare un po’ di tranquillità.

Per il Capricorno, l’oroscopo di Paolo Fox sottolinea come questa Venere non offra al momento grandi soluzioni in amore. Per chi ha una certa età oppure per chi è reduce da una separazione si potrebbe pensare che l’amore sia solo una grande rogna, ma in realtà non è così. Importante non sottovalutare la concorrenza forse proprio nell’ambito del lavoro dove ci sono delle preoccupazioni, con progetti importanti che stanno per partite. Normale avere bisogno di più garanzie a volte ma bisogna accontentarsi perché il periodo è quello che è. Per la Vergine amore in recupero soprattutto domenica, non bisogna dimenticare quanto i sentimenti contano nella propria vita.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox su salute ed energia?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno della Vergine. Questo giovedì i nati sotto questo segno sono molto più forti e molto più equilibrati, anche se c’è da accettare un piccolo compromesso sul lavoro. Non tutto quello che si desidera si può fare e cavilli, clausole, questioni burocratiche e permessi vanno affrontati. Per il Capricorno, ci sono giornate migliori all’orizzonte rispetto al passato.

