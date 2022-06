Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 giugno 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: le previsioni

Per la giornata di venerdì 17 giugno 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Ariete, Toro e Gemelli per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per l’Ariete

Ariete: Questo cielo è sempre molto imponente, quasi prepotente. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox gli Ariete che non hanno voglia di fare, pochissimi in realtà, riceveranno dall’esterno un sacco di stimoli. È probabile che si debbano rivedere certi conti, perché i soldi escono in modo imprevedibile. Tu sei una persona che dice in faccia quello che pensa e questo a volte può essere pericoloso. Comunque è una giornata importante per le relazioni e l’amore.

La giornata di Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: Non escludo che questa sia una giornata un po’ nervosetta: c’è chi si sente particolarmente stanco, chi deve evitare situazioni gravose e chi si ritrova sempre fra le scatole delle persone che, anziché aiutare, sembra che provino piacere a mettere paletti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox quest’anno sei soprattutto preoccupato perché devi cercare di salvare il salvabile, anche se hai avuto molto negli anni passati: è come se alcune persone abbiano cercato di toglierti alcune sicurezze.

Gemelli: Che cielo oggi! Spero che abbiate qualcosa di bello da fare, perché abbiamo: Sole, Luna, Mercurio, Marte, Giove e Saturno tutti amici. Venere sarà nel vostro segno il 23 e chi vuole sposarsi, convivere, chi vuole fare una bella conoscenza o semplicemente divertirsi, ha delle stelle super! C’è voglia e possibilità di cambiare aria e chi non ha nulla, vuol dire che è un po’ bloccato, fermo e forse ha paura. Però le proposte arrivano! Quando il cielo è bello, pur se non abbiamo voglia di muoverci, le cose si muovono attorno a noi.

