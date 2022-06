Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 giugno 2022/ Cancro, Leone, Vergine: la giornata

Tocca a Cancro, Leone e Vergine: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di venerdì 17 giugno 2022.

Cancro, che venerdì sarà? Scopri le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Cancro: Giornata migliore: non abbiamo più la Luna opposta, anche se permangono quelle consuete, noiose problematiche che riguardano il lavoro. Esami, prove concorsi, richieste: tutto un po’ in sospeso. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox forse bisogna tagliare i ponti con situazioni che non sono più gratificanti. Certo che chi, in questi giorni, è preoccupato perché non vede nascere nulla, nonostante abbia fatto tanto nel passato, è un po’ sgomento. Alcuni riferimenti familiari e personali si possono rinsaldare con un po’ di buona volontà.

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox su Leone e Vergine?

Leone: Una giornata di caos pieno con due giorni molto movimentati. Questa continua agitazione interiore può provocare guai, se ci sono delle persone che sono contro di te: in questo periodo non hai nessuna voglia di ascoltare persone critiche “a fondo perduto”. Tu accetti semmai di ricevere una critica, velata, ma che sia costruttiva. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per due giorni, cerca di non essere insofferente. Questo non limita assolutamente il cielo che, con Giove, Sole e Marte favorevoli, ti porterà lontano.

Vergine: In questa giornata, si legge davvero una grande voglia di recuperare il tempo passato, ma probabilmente soprattutto chi fa un lavoro particolarmente stressante deve aver preso mentalmente una sorta di break, almeno fino al 5 di luglio. Almeno per due settimane, tenterai di farti scivolare le cose addosso. Domenica sarà una giornata un po’ strana per le relazioni, lo diciamo subito affinché, se c’è qualcosa che non va, tu possa chiarire al più presto.

