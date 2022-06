Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 giugno 2022/ Chi al top: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo venerdì 17 giugno 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario: su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

Cosa si aspetta la Bilancia secondo le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Bilancia: Non è escluso che questa giornata possa dare delle soddisfazioni. La tua vita è cambiata, i progetti che avevi a gennaio sono stati sradicati dalle problematiche degli ultimi mesi, però l’importante è dominare la scena. Per fortuna sei un segno d’aria e quindi non sei statico: anche se lì per lì subisci un terremoto emotivo, poi sai come ripristinare una situazione. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox Questo è un cielo molto vigoroso che aiuta a capire quale sia la destinazione da raggiungere anche nei prossimi mesi. Intuizioni d’amore vincenti!

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 giugno 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Scorpione e Sagittario

Scorpione: C’è qualcosa di strano in questa giornata: forse troppe richieste, qualche ritardo e, se lavori per una ditta, è facile che ci siano turni un po’ pesanti o, semplicemente, che queste due giornate di venerdì e sabato siano piene di cose da fare. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox le persone che hanno un problema d’amore, prima di buttare tutto all’aria, dovrebbero aspettare mercoledì della prossima settimana per cercare di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi definitive e sulle quali dunque non ci sarebbe la possibilità di tornare indietro.

Oroscopo domani 17 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Sagittario: È un cielo libero e tu sai che la libertà per te è tutto. Come si può conciliare il voler essere liberi con un rapporto di coppia? Per esempio incontrando una persona che non è gelosa oppure qualcuno che, per motivi di lavoro, stia spesso fuori casa. Sembra paradossale, ma il Sagittario la pensa un po’ così, soprattutto dopo un po’ di tempo, nei rapporti sentimentali: “Più lontano mi stai, più vicino ti sento”. Nella migliore delle ipotesi, chi è stanco di non vedere riconosciuti i propri meriti, ora, con Giove favorevole, avrà di più. Se un sentimento è traballante, bisognerebbe chiarire tutto entro il 23.

Oroscopo domani 17 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA