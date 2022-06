Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 giugno 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno, Acquario e Pesci: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 17 giugno 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sul Capricorno

Capricorno: In quest’oroscopo particolare, ogni questione di carattere legale e burocratico dev’essere seguita con attenzione: non è il periodo giusto per rischiare. In altre parole, se devi aprire una vertenza, fatti consigliare bene, perché rischi di aspettare molto e magari neanche di vincere. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox se c’è una liquidazione o qualche soldo da ottenere, trova un compromesso. Per i più, in questo periodo, si inizia a pensare a una nuova forma di vita lavorativa e magari a una nuova partenza. Non arrabbiarti se gli incarichi che arrivano adesso non sono prestigiosi come prima e, se hai un’attività in proprio, dovendo ripartire da zero, qualche sicurezza manca, ma la recupererai presto.

Venerdì 17 giugno, la giornata di Acquario e Pesci secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Oggi l’Acquario è più elettrico che mai, perché avere la Luna nel segno porta un periodo stimolante: 48 ore belle, anche se stai cercando una persona che assecondi i tuoi desideri. Attenzione solo alle provocazioni, perché in questo periodo non sopporti le polemiche, ma peccato che proprio tu sia polemico e spesso eccessivamente bastian contrario. Nuovi amori alle porte o magari voglia di trasgressione, per tutti gli Acquario che vogliono rimettersi in gioco.

Pesci: Il segno dei Pesci in questi giorni si sente particolarmente stanco. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox soprattutto se ha un’attività mentale, in cui le idee contano, o se deve organizzare qualcosa, sentirà molta pressione addosso. Nel giro di poche settimane non si possono colmare tutte le lacune e i dispiaceri maturati da mesi: lasciati scivolare le cose addosso. C’è un amore in ballo nato da poco? Ti chiederai se sarà giusto oppure no, ma le risposte definitive potrebbero non arrivare prima della fine del mese. Certo è che sei diventato molto esigente e di solito lo si diventa quando si è presa qualche fregatura nel passato. Comunque sta arrivando un weekend di incontri e domenica 19 la Luna sarà nel tuo segno.

