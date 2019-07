Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 17 luglio 2019: Gemelli, Bilancia, Pesci, Cancro, Leone

Oroscopo oggi mercoledì 17 luglio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per la giornata di oggi, mercoledì 17 luglio 2019. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. Momento cruciale per i Gemelli che devono affrontare una situazione complicata in questo periodo dal punto di vista economico e contrattuale non tutti ma molti hanno i problemi nel portare avanti le situazioni sia nel riuscire a cambiarle a proprio favore. La firma di un accordo può essere posticipata. Una persona che fino a ieri era per voi di riferimento ora non lo è più. State cambiando alcune situazioni che sono intorno a voi. La Bilancia non può fare tutto da sola ed ha bisogno senza ombra di dubbio di un appoggio. Lavorate meglio con un socio. Spesso le persone Bilancia condividono il proprio lavoro con il partner. Ecco perché avete momenti di tensione, ecco perché tutto quello che avete fatto oggi non basta più, dovete affrontare anche un cambiamento che magari riguarda proprio la professione. I Pesci in vista nel weekend hanno la Luna nel segno, non fate confusione però in amore perché avete tante persone nella vostra testa. Ritrovate serenità. I dubbi si dissolveranno comunque nei prossimi giorni. Molte situazioni arrivano ad una svolta.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci sui segni zodiacali di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha una parte migliore della settimana rispetto all’inizio, non dite no. Ma ricordate che non dovete accettare, luglio e soprattutto agosto saranno mesi di preparazione ad un grande autunno. Le occasioni che ci sono ora in sostanza non ci saranno in autunno. Chi non può immediatamente lavorare inoltre può preparare qualcosa per l’autunno. Non sarà semplice trovare un accordo se dovete iniziare un nuovo progetto. Sappiate che agosto farà miracoli. Le prime due settimane del mese infatti saranno importanti anche per l’amore. Il Toro avrà stelle un po’ scomode anche perché bisogna dire delle verità che fanno male. In amore è necessaria molta sincerità. Non è detto che si debba per forza discutere ma potreste avere una visione del tuo futuro e del lavoro diversa da quella del partner. Si rischia di discutere anche per le questioni di soldi. Ogni cosa va chiarita entro il 25. I Gemelli devono affrontare una situazione che non è così semplice, in questo periodo dal punto di vista economico e contrattuale non tutti ma molti hanno i problemi nel portare avanti le situazioni sia nel ridefinirle. La firma di un accordo può essere posticipata. Una persona che fino a ieri era per voi di riferimento ora non lo è più. State cambiando alcune situazioni che sono intorno a voi. Il Cancro quando rivela i sentimenti non è perché vuole convincere qualcuno ma perché cerca di convincersi che l’amore ci sia ed è presente. In qualche modo adesso fare una dichiarazione d’amore o una serenata è un atto carino nei confronti di chi ami ma anche un atto di grande coerenza con quello che provate e che sentite. Ci sono stati dei problemi da questo punto di vista. Molti di voi dall’inizio dell’anno hanno cambiato ruolo e anche amore e nella loro vita si sono sentiti spiazzati. Per il lavoro attenzione a chi sta con voi, i soci e i collaboratori non sono così affidabili.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Paolo Fox ci propone il suo oroscopo a LatteMiele, andiamo a vedere cosa ha detto per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone è uno dei segni di fuoco che può avere mani libere, quando c’è una possibilità di fare non è detto che riesca sempre. Scegliete bene. Se sapete fare le cose bene potete arrivare lontani. Vi avvicinate a un agosto molto lieto e consolotario per tutti coloro che sono rimasti senza un amore e per quelli che l’anno scorso in estate hanno avuto una crisi. In questi giorni siete molto polemici ma ci sono comunque delle opportunità. Rimandate un incontro a sabato. La Vergine deve tentare un recupero perché tra aprile e maggio ci sono stati momenti di grande difficoltà e anche a livello fisico la Vergine quando supera una prova è stanca e può anche stare male. Qui non si mette in discussione tutta la vostra volontà o la vostra capacità di vincere ma l’energia che state impegnando. C’è una persona a cui tenete? Dovete dire ti amo. Risultano interessanti i progetti di tipo matrimoniale ma anche di lavoro. La Bilancia avrebbe bisogno di un appoggio, non che questo sia un segno che vuole per forza avere affetto dagli altri, potete fare le cose da soli ma insieme al Cancro siete il segno della coppia. Lavorate meglio con un socio. Spesso le persone Bilancia condividono il proprio lavoro con il partner. Ecco perché avete momenti di tensione, ecco perché tutto quello che avete fatto oggi non basta più, dovete affrontare anche un cambiamento che magari riguarda proprio la professione. Usate prudenza nel rapporto con gli ex. Lo Scorpione non ha un periodo difficile però nelle relazioni di vecchia data c’è qualcosa da rivedere e ritrovare, per esempio un po’ di intimità perduta. Attenzione ai rimbrotti e alle gelosie e soprattutto alle polemiche che possono piovere su di te. I rapporti più fragili sono in revisione ed entro i primi giorni di agosto potrebbero vivere un conflitto. Quelli più solidi stanno affrontando una nuova pagina dell’esistenza in comune, è probabile che uno dei due per motivi di lavoro o professionali sia preoccupato e cerchi l’attenzione del partner.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario trova la felicità quando riesce a fare ciò che desidera. A volte non si può fare tutto ciò che si desidera, convivere con una persona del vostro segno può essere un’esperienza più piacevole del mondo, non ci si deve mai legare troppo o tendere mai agguati perché a livello ideale avete bisogno di una via d’uscita a livello ideale. Ad agosto il mese conferma i nuovi amori. Il Capricorno vuole sperimentare nuovi progetti, se una situazione di lavoro non funziona più non è detto che non ne esca un’altra entro l’autunno. Non insistete troppo su situazioni che non vanno bene, l’unico del Capricorno è questo, quando vi fissate dopo una chiusura lavorativa o il fallimento di un’idea. Ci sono situazioni che vanno cambiate dal profondo e innovarsi è importante. Il Capricorno a volte pur di non innovarsi resta solo perché non vuole buttare ciò che ha costruito. Però attenzione, se c’è una casa in cui bisogna ristrutturare il tutto conviene buttarla giù e rifarla. In questo momento molti si trovano ad un punto di svolta e di partenza. L’Acquario in questo periodo ha mostrato quanto sia paziente. La pazienza ha un limite, se ci sono situazioni che non funzionano o situazioni di lavoro che in questo momento vanno avanti da tempo è il momento di dire basta. In particolare tra mercoledì e venerdì dovete fare solo ciò che desiderate. In amore c’è bisogno di tranquillità. I Pesci sabato e domenica hanno la Luna nel segno, non fate confusione però in amore perché avete tante persone nella vostra testa. Ritrovate serenità. I dubbi saranno fugati nei prossimi giorni. Molte situazioni arrivano ad una svolta. Nelle relazioni con Ariete e Leone si vivono rapporti coinvolgenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA