Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta a dare uno sguardo ai segni al top, seguendo quanto raccontato ai microfoni di LatteMiele. Per l’Ariete questa sarà una giornata molto interessante grazie a una bella Luna e a un cielo utile per raggiungere i propri obiettivi. Si devono risolvere ora i problemi perchè ad agosto potrebbero saltare alcuni altarini. I Gemelli sono al massimo delle loro forze grazie a una Luna che tocca il segno e a una Venere brillante. Nonostante ci sia un po’ di stanchezza ci sono talmente tanti progetti che c’è voglia di andare avanti. Il Leone vivrà un weekend da vincente, con la possibilità di raccogliere soddisfazioni. Gli unici dubbi arrivano dalla sfera sentimentale dove sarà il caso di affrontare tutto con una certa attenzione. La Bilancia ha grande coraggio. Ci sarà anche un appoggio importante in amicizia che darà morale e la forza per affrontare gli ostacoli che si troveranno sulla strada. Lo Scorpione è pronto a crescere soprattutto a livello amoroso, grazie ad agosto si acquisirà discreto fascino.

Oroscopo amore: l’Ariete a livello sentimentale deve fare un attimo il punto della situazione e riuscire a trovare chiarezza. Chi ha avuto dei problemi con il partner o ha ancora oggi delle complicazioni sentimentali deve parlare chiaro. C’è da dire che ad agosto potrebbero saltare alcuni altarini e questo non sarà un problema per le coppie più forti, ma chi ha avuto delle complicazioni si potrebbe trovare a vivere momenti non facili. Il Cancro avrà una Venere positiva nell’orbita dal 7 agosto prossimo. Se si ha già una storia questa si potenzia, se invece si è single è arrivato il momento di trovare la persona giusta per raggiungere delle belle emozioni. Il Leone deve affrontare con attenzione le questioni sentimentali in questo weekend nonostante siano giornate dove è vincente. Bisogna evitare di fare il passo più lungo della gamba, cercando sempre di comprendere il partner e aiutarlo nei momenti delicati. L’Acquario è in un buon momento anche perché si sente decisamente amato. Lo Scorpione invece è in crisi e dovrebbe crescere a livello sentimentale.

Oroscopo lavoro: i Gemelli anche se sono stanchi vogliono portare avanti lo stesso i loro progetti. Questa voglia e questa determinazione sicuramente saranno propositivi per realizzare i propri obiettivi. Sul lavoro il Leone sta vivendo un cambio che non è stato digerito e che ha generato del malcontento. Giove e Saturno per il Cancro sono in opposizione e questo può portare a dei cambiamenti non di poco conto. Chi lavora in autonomia sta pensando di chiudere l’attività e ripartire con qualcosa di nuovo. I Pesci vivono in un caos che però spesso è base per il lavoro del genio. Serve forza e determinazione per arrivare, ma nella gestione dei propri compiti non è sempre facile arrivare. Forse è il caso di sedersi un attimo e riorganizzare le idee, perché le capacità ci sono. L’Acquario deve cercare di essere maggiormente concreto, perché con i progetti utopistici alla fine non si arriva da nessuna parte. L’importante è cercare sempre di essere all’altezza della situazione.



