Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2020/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta all’Ariete: giornata interessante con una bella Luna e un cielo utile per muovere cose attorno. A livello sentimentale si deve fare chiarezza. Chi ha dei problemi col partner o ha avuto delle difficoltà deve parlare chiaro. Agosto è il mese dove alcuni altarini salteranno. Niente di grave se una coppia è forte, ma se ci sono stati problemi o tradimenti bisognerà essere cauti.

Oroscopo Toro: il segno si avvia verso un fine settimana interessante, tanto che le giornate di sabato e domenica saranno coinvolgenti. Questo segno ha bisogno di vivere le relazioni in maniera serena, si deve fermare il tempo e ottenere punti di riferimento.

Oroscopo Gemelli: questa Luna tocca il segno, Venere è brillante. Si ha la saggia filosofia che i problemi vanno affrontati quando arrivano, inutile fasciarsi la testa prima. Si sono ammucchiati i problemi, ora si devono affrontare uno per uno. Anche se si è stanchi si vuole portare avanti un progetto e questo è bello.

Oroscopo Cancro: forse ci sono poche certezze, forse tutto costa fatica in questi giorni. Tanti continueranno ad essere agitati a luglio e anche ad agosto. Giove e Saturno in opposizione portano a delle scelte importanti, magari dei cambiamenti. I lavoratori autonomi stanno pensando di chiudere e riaprire. Il vantaggio certo è in amore con Vergine che dal 7 agosto sarà nell’orbita del segno. Se c’è una storia si potenza, se non si ha si dovrebbe cercare.

