Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 luglio 2020: Sagittario e Capricorno

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco il Sagittario: il segno è perplesso, frastornato da una giornata che non porta a nulla di concreto. Quando le responsabilità sono tante ci si allontana. Alcuni fanno dei lavoretti per distrarsi, magari in garage. Altri invece in maniera più fantasiosa si allontanano con la mente. A volte si prende la decisione di allontanarsi da persone troppo rompiscatole. In amore ad agosto si recupererà un sentimento.

Capricorno: si deve capire cosa non va. Ci sono giornate in cui si riesce ad essere lucido e determinato, altre in cui ci si chiude in sé stesso. Si devono rielaborare i dati. Quando si vive per conto proprio si capisce la propria natura non socievolissima. Si amano gli altri, ma non si disdegna la solitudine. In amore c’è da fare chiarezza.

Oroscopo: Acquario e Pesci cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo avanti con l’Acquario: alcuni progetti di liberazione devono diventare concreti. Il segno si lascia trasportare dalla fantasia e questi progetti diventano utopie difficili da realizzare. Ci si sente amati. Buon successo personale con scelte importanti da agosto.

Pesci: si deve affrontare la giornata con tranquillità. Sabato e domenica saranno giornate migliori, oggi è sottotono. Agosto sarà il mese delle emozioni. Il nervosismo di questi giorni indica un po’ di disordine. I veri geni sono quelli che fanno nascere idee dal caos, così anche questo segno è in grado di fare grandi cose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA