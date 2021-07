Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 luglio 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: le previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano ancora una volta il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 17 luglio 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: tra oggi e domani hai addosso un po’di tensione. Quando pensi al futuro, sei sempre molto positivo e ottimista; d’altronde, l’Acquario è il segno del destino, di ciò che capiterà. Tuttavia, poiché sono cambiate tante cose nella tua vita, anche riferimenti, e altre cambieranno entro l’autunno, è probabile che tu sia un po’ spiazzato. D’accordo, sei un segno di Aria e accetti anche le novità, accetti di metterti in gioco senza sapere bene che cosa capiterà, però sei sempre un essere umano e quando ci sono delle prospettive poco chiare, oppure delle situazioni che non sono molto serene, un po’ di agitazione c’è. In realtà, vorresti vivere nuovi fermenti e una nuova stagione della tua vita. L’amore in questo periodo è un po’ sotto tensione.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Con queste stelle, forse anche i rapporti di famiglia, fra genitori e figli, sono un po’ tesi, quindi vanno tenuti d’occhio. Negli ultimi tempi sei stato bravo, hai cercato di mantenere tutto sotto controllo, però tra sabato e domenica ritrovarsi nervosi e un po’ stanchi è possibile. Forse pensi di avere fatto tanto del bene e avere avuto in cambio assai poco. In amore non fare i conti, cerca semplicemente di stare più tranquillo.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Avete sempre Venere e Marte favorevoli, quindi, se è nata una storia da poco, va continuata. L’unico dubbio è legato a quei Gemelli che hanno una storia un po’ part-time, legata a emozioni non proprio definite o addirittura a quelli che sono stati oggetto di un tradimento o hanno tradito. Per tutte quelle situazioni poco chiare, la fine di luglio sarà molto particolare, perché non si potranno più raccontare cose che non sono vere e quindi, se c’è una storia che non va, fra fine luglio e inizio agosto andrà verificata.

