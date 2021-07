Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2021/ Amore e lavoro per Leone, Sagittario e Ariete

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, sabato 17 luglio 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Sabato e domenica un po’ sottotono. È chiaro che se ci sono delle relazioni in crisi vanno messe un po’ in discussione, però in questo periodo sei tu che chiedi a grande e viva voce l’amore. Con Venere nel segno, puoi innamorarti all’improvviso, puoi improvvisamente cercare qualcosa di bello nella tua vita di tutti i giorni. Difficile non rimanere colpiti da un sentimento o addirittura cercare un nuovo percorso sentimentale. Stelle importanti, anche se sul lavoro sei molto affaticato o magari alla ricerca di nuovi traguardi da tagliare”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. Non è detto che in questo periodo tu possa ottenere il massimo, anche perché per te il massimo non è mai raggiungibile, in quanto sei un pioniere, sei un avventuriero, sei una persona che ama in qualche modo mettersi alla prova. Quando riesci a superare una fase importante della tua vita, immediatamente cerchi di iniziarne una nuova. Coloro che hanno più relazioni e che vivono più emozioni, devono fare una scelta: fra fine mese e gli inizi di agosto, proprio i sentimenti richiamano all’ordine. Attenzione se hai a che fare con un Gemelli.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete, che in questa giornata è ancora un po’ affannato, ma gli affanni di questa stagione sono positivi: non sono più i blocchi del passato. L’Ariete è positivo nei confronti di se stesso, perché non dobbiamo dimenticare che questo è un segno zodiacale che ama la lotta e comunque non si ferma mai. Ti rimproveri, forse, di esserti caricato un po’ troppo presto di responsabilità. Oggi un po’ di stanchezza si fa sentire.



