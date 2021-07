Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 luglio 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche in data odierna fanno compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 17 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “È interessante la prossima settimana, perché ti libererà del peso di Venere. Però, in questi giorni c’è qualcosa che non va: è dall’inizio del mese che borbotti e forse, fra genitori e figli, con i parenti e forse anche in amore, ci sono state delle perplessità. Cerca di tenere duro almeno fino al 22 e poi dopo, se ci sono dei problemi, affrontali. C’è un po’ di stanchezza”.

I nati sotto il segno del Cancro cosa si devono aspettare? Occorre mantenere sotto controllo quella tensione che già da venerdì ha preso quota nella sua vita, perché sei attento a tutto, sei dinamico, sei forte e in questi giorni hai anche voglia di rivalutare un progetto. Sarà che qualche dubbio del passato ti ha bloccato, ma adesso si può andare oltre: è una stagione migliore, sfrutta questo periodo per farti dare anche delle rassicurazioni in vista dell’autunno.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Il segno dei Pesci vuole delle novità: si va verso una domenica importante, fra l’altro proprio sabato e domenica sono giornate utili. In molti dovranno rivedere i propri passi, le proprie scelte e, nell’ambito del lavoro, puntare sull’autunno: se vuoi fare delle richieste, muoviti adesso e se hai già un progetto, un’attività in proprio, potrebbero già proporti ora delle cose per l’autunno. Invece se hai un amore che non va, o se ultimamente una persona non te la racconta giusta, perché non credi sia sincera, sarà fra la fine del mese e gli inizi di agosto che vorrai vederci un po’ più chiaro. Comunque, senza arrivare ad agosto, domenica sarà già una giornata molto intensa”.

