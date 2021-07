Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 luglio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo terzo sabato di luglio non può avere inizio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 17 luglio 2021?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: più ci avviciniamo al 22 e meglio andrà, perché la prossima sarà una settimana rilevante, visto che da giovedì Venere toccherà il tuo segno. Quindi, gli ultimi giorni di questo mese di luglio non solo corrispondono a delle belle chiamate, nomine e situazioni di lavoro che, per chi ha un’attività in proprio già avviata, possono essere importanti e migliori rispetto all’anno scorso, ma potrebbero anche, per chi è interessato all’amore, dare delle speranze in più. C’è una bella novità in arrivo.

Il Capricorno è da giovedì pomeriggio un po’ sotto pressione. Il consiglio è di riposare un po’, poi fra sabato e domenica cercare di farsi scivolare addosso le provocazioni. Domenica sarai più forte. Fai attenzione alle articolazioni, come schiena, ginocchia, perché in questo momento è probabile che tu sia un po’ stanco, ma anche con qualche problema da risolvere. In realtà, dovresti anche muoverti un po’ di più..

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro, che deve parlare e dire cose serie e sincere: non perché non sia sincero, ma ultimamente, per evitare delle polemiche, per evitare dei contrasti anche in amore, è probabile che abbia fatto un passo indietro. Chissà quanti Toro, per amore della concordia, non hanno detto tutto quello che pensavano. In realtà, questa è una giornata particolare: preludio di una domenica che potrebbe creare qualche piccolo dilemma. Attenzione in amore.

