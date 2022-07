Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: il cielo…

L’Oroscopo Paolo Fox accorre in nostro aiuto anche oggi, domenica 17 luglio 2022. Le previsioni dell’astrologo, che in questo caso si sofferma su Bilancia, Scorpione e Sagittario, sono preziosi per scoprire che giornata sarà. Ma sono anche indicazioni importanti per affrontare al meglio i prossimi giorni. Ad esempio, la Bilancia è alle prese con incomprensioni a livello sentimentale, anche perché ci sono delle situazioni interessanti ma impegnative dal punto di vista professionale. Amore all’orizzonte forse per lo Scorpione, mentre il Sagittario potrebbe trovarlo più vicino, tra le pieghe di un’amicizia…

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, incomprensioni….

Bilancia, l’amore in questo momento vede una sorta di tensione che dev’essere amministrata con saggezza: le coppie forti superano il problema, mentre coloro che già hanno vissuto un passato difficile sono più in crisi. Le incomprensioni dalla vita di coppia sono anche causate dal pensiero per il settore delle attività pratiche, per la vita professionale, che forse nel tempo hanno assorbito tante energie. Se ci sono discussioni o ripicche, non va bene! Se dovrete traslocare e cercare un nuovo nido d’amore, forse dovrete aspettare la seconda parte di agosto o settembre, avverte l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, la domenica

Scorpione, giornata ispirata da una bella Luna favorevole: Venere torna attiva e molti di voi riscopriranno la passione già da lunedì. Potreste innamorarvi all’improvviso di una persona, perché no? Gli amori estivi capitano! Ci sono ancora spera l’Oroscopo Paolo Fox! Bisogna ritrovare il gusto e la freschezza di un amore vissuto senza troppi tormenti, alla luce di una maturità che non vuol dire noia! Siete al centro dell’attenzione delle stelle anche in questa giornata di domenica. Attenzione a Marte contrario che parla di piccole infiammazioni, nervosismo. Un po’ di riposo non guasta.

Buongiorno Sagittario! Come va? Forse un po’ annoiati: cercate di fare le cose con calma. Una Luna storta come può incidere su un cielo bello come il vostro? Andate avanti tranquilli, molto bene il settore delle amicizie e coltivatele con attenzione: chissà che tra le pieghe di un’amicizia non si possa nascondere un amore particolare. Questa è una situazione astrologica molto importante fino a mercoledì secondo l’Oroscopo Paolo Fox: ottimi influssi per le vostre aspirazioni, l’amore e i famosi viaggi che finalmente qualcuno riesce a fare. Siate disponibili in questo periodo. Progetti nati in sordina diventeranno importanti.











