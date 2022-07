Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: le previsioni

La domenica di Cancro, Leone e Vergine su amore, lavoro e salute… Scalpitano i nati sotto questo segno, non vedono l’ora di scoprire le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, domenica 17 luglio 2022. Del resto, l’astrologo fornisce le sue indicazioni su Radio Latte Miele nel corso del consueto appuntamento. Cosa vi riserverà quest’ultima giornata della settimana? Cambiamenti in amore per il Cancro, alle prese con un periodo complicato a lavoro. L’astrologo suggerisce maggiore selettività ai Leone, che hanno grandi prospettive in questa fase. In decisa ripresa la Vergine, che ritrova energia ma anche nuove sfide da affrontare…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 16-22 luglio 2022/ Previsioni per Leone, Vergine e...

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, i sentimenti….

Cancro, non è un periodo così splendente per il lavoro: ci sono nuovi accordi, nuove alleanze, nuovi gruppi, nuove mansioni da vedere. Dipende anche dall’età: magari un ragazzo giovane è un po’ distratto e vuole qualcosa di più, ma ci sono situazioni part-time. Proprio per questa poca chiarezza, anche alcune associazioni lavorative presentano molti punti oscuri che portano motivi di discussione: mantieni le tue convinzioni, vai avanti e apri la pagina dell’amore, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, perché questo è un cielo che può premiare i sentimenti. Da domani avremo una Venere molto bella che procura grandi cambiamenti. L’amore non può colmare tutte le lacune dell’esistenza, ma il segno del Cancro ha sempre bisogno di un nido in cui rifugiarsi che sia quella di nascita o quella formata nel tempo.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 16-22 luglio 2022/ Previsioni per Acquario, Pesci…

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, la domenica

Leone, nelle amicizie, dovreste approfondire un po’ di più i rapporti ed essere un po’ più selettivi. Perché state crescendo e diventando visibili: questo Sole, che fra qualche ora sarà nel vostro segno, vi rende magnetici, luminosi, riconoscibili. In questo momento, ci sarà anche qualcuno un po’ nervosetto perché voi state andando avanti. L’Oroscopo Paolo Fox conferma che queste persone, che tentano di fermarvi, non avranno gioco facile! E non servirà nemmeno da parte vostra mettervi contro, aprire delle lotte, perché tutto tornerà a vostro favore: lasciateli crogiolare nel loro brodino che molto presto diventerà insipido, mentre in questo momento voi sapete di avere delle grandi prospettive. Anche i rapporti sentimentali sono importanti. Voglio suggerire a tutti i cuori solitari di darsi da fare.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: il cielo…

Vergine, alla formidabile carica di energia che è tornata, e che non c’era alla fine di giugno, non corrisponde un’altrettanta complicità delle persone che stanno attorno a voi. Questo significa che avete tante voglia di fare, ma siete come bloccati. A questo punto, direte la vostra. Cercate di dedicare tempo e attenzione anche alla situazione economica. Diciamo che c’è un luglio infuocato, con delle situazioni non preventivate che dovrete cercare di risolvere per l’Oroscopo Paolo Fox, ma alla fine avrete certamente molte frecce al vostro arco. In questa giornata non è buona la Luna opposta, quindi spero ci sia per voi una giornata di recupero e non stancante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA