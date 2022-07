Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 luglio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: la domenica…

Amore, salute e lavoro, sono questi i temi affrontati dall’Oroscopo Paolo Fox anche oggi, domenica 17 luglio 2022. In questo spazio, però, ci soffermiamo sulle previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci, per scoprire che giornata sarà per questi segni in base alle indicazioni fornite dall’astrologo su Radio Latte Miele. Impegni in vista, ad esempio, per il Capricorno, che deve fare pure attenzione alle persone che lo circondano. Disturbi digestivi per l’Acquario, che però può contare su un amore rafforzato. Aria di cambiamenti lavorativi invece per i Pesci, che comunque si apprestano a vivere una giornata interessante…

Capricorno, sicuramente avete tante cose da fare, ma questo non deve togliere tempo all’amore. Il vero problema, in questo periodo, è rappresentato dai sentimenti: magari avete dato spazio ad alcune persone che non sono state sincere con voi, avverte l’Oroscopo Paolo Fox. I rapporti genitori/figli sono molto nervosi ed è importante accettare un compromesso sul lavoro: non si può avere tutto e subito.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, la domenica

Acquario, qualche piccolo disturbo digestivo potrebbe infastidire oppure qualche momento di tensione ci sarà perché forse non avete dormito bene. Questo Marte contrario, da qualche giorno, vi crea delle piccole difficoltà. I nativi mettono allo scoperto la loro emotività che in questo mese è molto accentuata. Non bisogna coprire le emozioni e i sentimenti, anzi! Dovete esporvi per l’Oroscopo Paolo Fox! Amore rafforzato e “chi cerca trova”!

Pesci, è cambiato l’ambiente in cui lavorate: alcuni progetti non sono andati come avreste voluto e forse vorrete cambiare gruppo o ruolo. Avete però più di un ‘occasione per ampliare il vostro raggio di azione secondo l’Oroscopo Paolo Fox: oggi la Luna aiuta e questa è una giornata interessante. Attenzioni alle questioni legali, soprattutto se c’è un ex alle calcagna. Venere attiva risveglia la passione: questo è molto bello soprattutto per i cuori solitari.

