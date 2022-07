Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 luglio 2022/ Previsioni Ariete, Toro e Gemelli…

Si chiude oggi una settimana intensa per tutti i segni zodiacali, seppur per motivi diversi. Li ha analizzati l’Oroscopo Paolo Fox, che anche per la giornata di oggi, domenica 17 luglio 2022, ci fornisce le sue previsioni. Che domenica sarà per i nati Ariete, Toro e Gemelli? Potete scoprirlo grazie alle indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele. Consigli sull’amore per Ariete, per il quale ci sono belle prospettive. Invece il Toro è arrivato ad un punto di non ritorno, quindi è il momento delle decisioni. Incertezza invece per i Gemelli, che però devono fidarsi di più di loro stessi…

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, belle prospettive….

Ariete, Luna nel segno zodiacale dei Pesci porterà certamente un’emozione positiva, tanto più che sarà ancora più interessante lunedì e martedì, perché nel tuo segno. Tra domenica e martedì, possono nascere delle belle prospettive. Si può anche ricucire uno strappo, se c’è stato un problema d’amore, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Non isolatevi in questo momento, anzi, se avete dei buoni progetti, iniziate a lavorarci su. Chissà quanti Ariete hanno già in ballo tante cose. L’unico rischio è laa confusione, la voglia di arrivare subito ad un traguardo che magari sarà raggiungibile, ma con un po’ di tempo. Cercate, in qualche caso, di tenere separati, dalla vostra storia d’amore, alcuni parenti che potrebbero essere un po’ polemici con voi.

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Toro e Gemelli

Toro, sì o no, dentro o fuori: questo è un ragionamento che state facendo da diverso tempo, ma adesso siete arrivati a un punto di non ritorno. Coppie che non vanno bene dicono stop, coppe che vanno bene dicono che non si può più stare insieme a livello ufficioso e la relazione è da ufficializzare. Comunque sei sempre tu a decidere e il tempo dell’attesa è finito per l’Oroscopo Paolo Fox. Da molti mesi sei in questa fase di cambiamento, Chissà quanti, da un paio di anni, hanno iniziato a vedere le cose in maniera diversa rispetto a prima, con trasformazioni che ci sono state anche nel lavoro. Adesso dopo un periodo di nervosismo e sbigottimento, va meglio, ma ti consiglio di stare lontano dalle polemiche.

Gemelli, tutti i pianeti veloci si interessano a voi e in questo mese siete al centro dell’attenzione. Questa giornata è ancora velata da questa Luna storta, ci sono momenti di confusione e incertezza che potrebbero farvi perdere una buona occasione. Fidatevi di voi stessi! Questo Giove favorevole secondo l’Oroscopo Paolo Fox, già dalla prossima settimana, sarà utile per mettere a posto contenziosi aperti da tempo o magari, se avete fatto una richiesta di lavoro, dal 19 di luglio al 4 di agosto, si aprirà uno scenario molto importante.











