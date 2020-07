Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 luglio/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta all’analisi di quanto detto a LatteMiele. Leone: il segno è vincente in questo weekend e le vicende sentimentali devono essere affrontate con attenzione. Si riesce a superare i problemi, più arriva la fine dell’anno e più ci si chiederà se ci sono le risorse sufficienti per andare avanti. I prossimi mesi saranno importanti per l’amore. Sul lavoro non si è digerito un cambio che ha generato momenti di forte tensione.

Vergine: il segno potrà dire di stare meglio dopo aver superato questa giornata. Si va a letto sempre pensando a cosa fare il giorno dopo. L’amore recupererà ad agosto col ritorno sorridente di Venere. Agosto o sarà il mese con stare bene col partner oppure per incontrare qualcuno di nuovo. Si devono curare intestino e stomaco che sono i punti deboli.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista con altri due segni. Bilancia: il segno trova il coraggio che ha bisogno per andare avanti. Questo segno è apparentemente insicuro, si crede nei pareri e si chiederà cosa fare per risolvere il problema. A livello d’amicizia non manca l’aiuto morale, ma si devono risolvere problemi da soli. Da gennaio c’è chi ha fatto il passo più lungo della gamba e si deve recuperare. Più degli altri si è sentita la fase del lockdown.

Scorpione: in questo weekend si deve crescere a livello amoroso. Più ci si avvicina ad agosto e più aumenta il fascino. Questo è un segno zodiacale molto complesso. Se nessuno è vicino ci si sente esclusi, se tutti sono attorno ci si sente soffocare. Si cercano emozioni alternative. Agosto importante per allargare le conoscenze. Cambio di lavoro entro la fine dell’anno.

