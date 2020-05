Oroscopo Paolo Fox oggi 17 maggio 2020/ Acquario, Pesci, Cancro, Scorpione e…

Pubblicità

Paolo Fox, cosa aspettarci oggi? Le previsioni per Gemelli

Focus sui segni d’Aria per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Domenica 17 maggio 2020 che per i Gemelli vedrà una Luna favorevole con Venere e Mercurio. Questa giornata vi parla d’amore, non volete mai stare soli. Se un Gemelli vi chiama ma non vi trova quando lo richiamerete troverete occupato. Le coppie che sono state troppo insieme dopo mesi di lontananza devono capire il nuovo percorso. Giove e Saturno aiutano. Nel futuro potete pensare di sposarvi o avere figli. Serve tranquillità. E la Bilancia? Deve stare lontana dalle agitazioni, siete il segno che sa cosa fare e si trova però spesso indeciso. Serve la persona amata e state male solo se voi fate lavori in coppia anche nel lavoro. Le coppie con Bilancia sono interessanti. C’è stanchezza oggi, non fate le ore piccole. Ultimo segno d’Aria è l’Acquario: questo segno deve fare scelte in un periodo ambiguo, le opportunità però ci sono. Chi ha ascendente Fuoco o Aria è libero, chi invece ne ha uno Terra o Acqua ora ha paura. In questa seconda ipotesi vivete profonde tensioni.

Cancro, Scorpione e Pesci: giornata di rinascita secondo l’oroscopo di Paolo Fox?

Occupiamoci dei segni d’Acqua e delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox in questa domenica 17 maggio 2020. Il Cancro muta umore dall’oggi al domani. Le ultime 48 ore non sono super. Oggi non vi tenete le cose dentro. Oggi ci sono dei ritardi oppure c’è qualcuno che rema contro. L’amore è la calma piatta ora. C’è da distinguere chi tra voi si è trovato di fronte a una separazione e chi ancora non ha visualizzato la giusta persona per sé. Nati Scorpione? Siete in balia delle situazioni, cambiamento entro l’estate che vi aiuta a vedere lontano. Se avete a che fare con Sagittario e Pesci è probabile che ora ci siano dubbi sul futuro. In amore calma piatta, siete comprensivi. Chiusura obbligata per i Pesci: i nati sotto questo segno vivono tensioni per i sentimenti, questa insoddisfazione è legata anche all’attività. Le coppie con problemi possono discutere. Attenzione alle relazioni poco chiare.



