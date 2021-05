Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 maggio 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento trovano ampio spazio i segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 17 maggio 2021, per i nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere in basso per leggere le parole di Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “La Luna nel segno sembra regalare a questo inizio settimana delle interessanti opportunità utili a trovare compromessi importanti per superare l’insoddisfazione che da qualche tempo sembra pesare su una situazione lavorativa. Anche l’amore potrebbe presto riconquistare una maggior serenità”. Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. Una Luna favorevole sembra offrire importanti vantaggi che si concretizzeranno soprattutto nel corso di questa settimana, ma restano alcune tensioni in ambito lavorativo. L’amore potrebbe vivere situazioni difficili, specialmente se ci si trova divisi tra due storie.…

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo il focus sui segni di Fuoco con l’Ariete. L’inizio di questo lunedì potrebbe veder sorgere ancora qualche difficoltà dovuta ad un fine settimana piuttosto pesante, ma già nel pomeriggio sarà possibile contare su una Luna più favorevole. Sarebbe bene utilizzare queste ore per organizzare al meglio la settimana, in modo da sfruttare al massimo un mercoledì molto efficiente: buone opportunità per risolvere questioni difficili rimaste in sospeso.

