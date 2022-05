Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 maggio 2022/ Ariete al top, Toro e Gemelli…

È il momento, come di consueto, di andare a scoprire le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti i segni dello zodiaco per oggi, martedì 17 maggio. L’esperto di astrologia le ha svelate nel corso della sua rubrica Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo cosa si trova nel cassetto del futuro dei nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox, per l’Ariete solo gioie

Il segno zodiacale dell’Ariete, secondo l’oroscopo Paolo Fox, se la cava molto bene, almeno a livello astrologico, in questo periodo. Quindi la prima cosa da fare è un piano d’azione: all’Ariete non manca di certo, perché si chiede il perché di tutto ed è sempre in azione. Magari è anche pronto a criticare, in senso buono, gli altri, anche in famiglia. Se c’è un’insoddisfazione latente, la confusione potrebbe diventare dominante. Questo Giove aiuta a risolvere piccoli problemi e qualsiasi contratto o decisione comporterà una lotta, ma alla fine la vittoria potrebbe essere dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox, Toro e Gemelli tra alti e bassi

Anche il Toro, secondo l’oroscopo Paolo Fox, non si può lamentare. È bello questo cielo perché permette anche a coloro che sono un po’ delusi e confusi in amore, di ritrovare il senso di una passione. Sei molto attratto dalle persone che ti danno sicurezza., poi però ti ritrovi tu a darla agli altri: è probabile che se c’è stata una crisi negli ultimi due mesi, questa sia capitata perché chi è al tuo fianco non ti ha dato la sicurezza che avresti voluto, magari perché ha avuto dei problemi o è stata male. Delle volte ti sembra di avere a che fare con delle persone un pochino immature. Comunque questo è un anno importante per chi vuole sposarsi, convivere, o mettere un punto fermo in una relazione: nonostante tutto, perché poi il Toro è molto passionale e perdona anche chi ha sbagliato. Svolte possibili per coloro che hanno avuto problemi di lavoro o sono stati ridimensionati.

Diversa la situazione per i Gemelli. Non è escluso che in questa giornata tu sia un po’ nervoso per questo effetto della Luna opposta che non velocizza gli avvenimenti: se oggi rallentano i ritmi, inevitabilmente anche tu sarai un po’ giù di corda, perché di solito affronti le cose un po’ troppo di corsa e andare lentamente non fa per te. In questi mesi si studiano le strategie per il futuro, nulla di definitivo, ma chi ben comincia è già a metà dell’opera. Giove aiuta anche in amore.











