Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 maggio 2022/ Cancro momento no, Leone e Vergine…

Nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per scoprire cosa riserverà la giornata di oggi, martedì 17 maggio, a coloro che sono nati sotto il segno del Cancro, del Leone e della Vergine. Amore, amicizia e lavoro. Chi godrà di un cielo favorevole? L’esperto di astri, come di consueto, ne ha parlato nel corso della sua rubrica Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele, per cui andiamo subito a scoprire cosa ha detto.

Oroscopo Paolo Fox, non c’è sorte per il Cancro

Caro Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Paolo Fox, questo è un momento in cui i nodi vengono al pettine: alcuni problemi che avevi rimandato si ripresentano. Direi di mettere una tregua ad alcune discussioni in sospeso. Purtroppo è tornata a galla una certa insoddisfazione: le storie che registrano solo un po’ di irrequietezza possono andare avanti, tuttavia qualcuno è ai ferri corti oppure, dopo aver amato tanto, è vittima di una piccola delusione. In realtà il segno del Cancro sta cercando delle soluzioni anche a livello interiore. È chiaro che in questo periodo non bisogna sforzarsi troppo: ricordati che sei fatto di carne e ossa anche tu, anche se hai delle capacità straordinarie. Per cui, un po’ di relax e prendersi del tempo per stare meglio è necessario.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Leone e Vergine

Va decisamente meglio, secondo l’oroscopo Paolo Fox, ai nati Leone. Stagione importante per il tuo segno zodiacale: spero che sia già arrivata una conferma. Tra l’altro questo è un oroscopo che si colora di sfumature sensuali per l’amore. C’è anche una bella capacità dialettica che aiuta sempre nel lavoro, ancor di più se il tuo è un lavoro basato sul convincere gli altri: puoi avere molti consensi. Venere positiva aiuta a trovare una via d’uscita alle solite questioni che riguardano la famiglia e i figli.

Ancora alti e bassi, invece, per la Vergine. Questo cielo è un po’ pesante perché le responsabilità sono troppe, perché in questi giorni c’è sempre qualcuno che critica il tuo operato però, dopo molte settimane di fatica, sta per aprirsi un varco, per cui se anche nei prossimi sette giorni ti sentirai molto stanco, non ci sono più le tensioni di marzo o aprile. In certi casi ci saranno lontananze in amore volute dal destino o magari anche cercate, se non sopporti più qualcuno. Si apre comunque un momento di maggiori speranze, per chi è solo.











