Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 maggio 2022/ Previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

È arrivato anche oggi il momento di andare a scoprire quali previsioni ha dettato l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 17 maggio 2022. Non tutti sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la sua rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. È per questo motivo che siamo pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa pagina l’approfondimento è dedicato a coloro che sono nati sotto il segno di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, momento no per il Capricorno

Giornate un po’ particolari, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per il Capricorno: non metterti a discutere e polemizzare, anche se in questo periodo il fatto di arrabbiarsi e fare presente il tuo punto di vista dovrebbe aiutare, o almeno tu speri, a capire come stanno le cose davvero. In amore, se arriva un fantasma dal passato, cerca di allontanarlo al più presto. Queste giornate sono molto nervose: è vero che al cuore non si comanda, ma attenzioni a relazioni non chiare. Dal punto di vista lavorativo, c’è stato un cambiamento che non hai accettato con gioia oppure delle novità che non sono ancora state confermate.

Oroscopo Paolo Fox, alti e bassi per Acquario e Pesci

Questa è una settimana importante, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per l’Acquario: c’è già chi ha vinto una sfida, chi fatto breccia nel cuore degli altri. Per questo segno parlo spesso di ordine e organizzazione, perché va sempre un po’ troppo di corsa e, in un periodo così importante, si rischia di non andare a fondo e magari di accontentarsi di ciò che accade in superficie. Se questo periodo è molto importante per te, dal punto di vista personale, lo sarà anche per gli altri, per quelli che ti frequentano. Cerca sempre persone possibili, non impossibili: questo è un momento di forza anche per i sentimenti.

Caro Pesci. Non ci sono dubbi: sei uno dei segni, in questo periodo, più confuso. La Luna oggi non è favorevole e questa giornata potrebbe essere un po’ rallentata, Un conto è la giornata e un altro è la situazione in generale: per la seconda parte dell’anno, forza e coraggio! Magari hai già dei progetti per l’autunno e non c’è più il disagio dell’anno scorso, però se qualcosa non va non arrabbiarti. Rimane un periodo stimolante per le nuove imprese, ma questa giornata non è consigliabile per fare troppo, compiere azzardi o semplicemente discutere. Rimetti in gioco la tua fantasia.











