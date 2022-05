Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 maggio 2022/ Scorpione bene, Bilancia e Sagittario…

La settimana è appena iniziata ed in attesa di carburare in molti vogliono scoprire cosa riserva loro l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, martedì 17 maggio 2022. L’esperto di astrologia ha soddisfatto le curiosità di tutti i suoi ascoltatori nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze Radio Latte e Miele quotidianamente. In questo approfondimento avremo modi di vedere cosa ha detto per quanto riguarda i nati sotto il segno di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 maggio 2022/ Cancro momento no, Leone e Vergine...

Oroscopo Paolo Fox, che giornata per la Bilancia?

Cara Bilancia. È un momento un po’ strano e non ti senti del tutto sereno. È probabile, secondo l’oroscopo Paolo Fox, che non ci sia un dialogo sincero e profondo con chi ti circonda e, in qualche caso, c’è una vera lotta. Chiedo sempre di fare pace, di trovare una sistemazione. Le nuove storie, in questo senso, avranno un esito un po’ particolare, perché sono determinate da una forte agitazione, cosa che ti capita spesso di recente: vorresti avere maggiori garanzie. Fase di transito.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 maggio 2022/ Ariete al top, Toro e Gemelli...

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione e Sagittario al top

È invece un cielo importante per lo Scorpione, secondo l’oroscopo Paolo Fox, questo di martedì, così come è un mese ricco di spunti, sei più costruttivo e questo è molto buono. Se non ti sta più bene un gruppo di lavoro o una mansione, potresti fare una proposta per andare oltre e magari stai già facendo progetti per l’autunno. Attenzione soltanto ai rapporti genitori-figli: in generale, scontri con l’autorità.

Anche per il Sagittario questo è un periodo che riceve l’apporto diretto di Giove e Venere e significa essere più progettuali e determinati. Se già hai un buon successo, si consoliderà e spero che si estenda anche in amore: le coppie forti, già da tempo, non temono nulla e questo è un periodo in cui si può ufficializzare una storia o anche fare una scelta fra due relazioni.

Oroscopo Paolo Fox classifica settimanale dal 16 al 22 maggio/ Capricorno giù, Toro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA