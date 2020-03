OROSCOPO PAOLO FOX OGGI 17 MARZO 2020/ Acquario, Cancro, Bilancia, Capricorno e…

Oroscopo di Cancro, Bilancia e Capricorno: che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ora ad analizzare Cancro, Bilancia e Capricorno. Cancro: che il segno sia provato è scontato in questo momento, se poi si aggiunge tutta la carica vissuta dall’anno scorso si può capire come ci si sente. Come una spugna si assorbono le tensioni dall’esterno. Siamo tutti in grande disagio, Saturno da fine mese allenta la presa. I grandi problemi non si possono risolvere con lo spostamento dei pianeti. Il navigatore ci dice il percorso e l’arrivo, ma ci possono essere degli imprevisti. Bilancia: c’è bisogno di un punto di riferimento stabile. Da aprile arriverà Venere aperte da aprile alle esigenze anche in amore non è tutto chiaro. Si deve essere più sereni anche se in questi giorni costa tutto più fatica. Si hanno tensioni interiori e magari durante il giorno ci si sente energici e la sera riemergono tante ansie che si devono arrestare. Capricorno: Luna e Giove dicono che questo segno è sempre pronto a rialzarsi. Quando ci sono grandi difficoltà si è capaci di aiutare tutti quelli che circondano. Si deve dare spazio alle emozioni. Un amore può essere più concreto e chi ha preso sottogamba una relazione ora può riprenderla in mano.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Scorpione, Toro e Acquario

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Scorpione, Toro e Acquario. Scorpione: sono giornate importanti per chiudere un progetto. Sono giornate importanti. Entro la fine del mese di aprile tutto ciò che superfluo andrà tagliato. Arriva Saturno dissonante, è il revisore dei conti ed è ostinato perché vuole portare a una nuova vita anche sulla base di grandi esperienze che il mondo sta provando. Conta la sostanza più dell’apparenza. E’ tempo di verificare la tenuta su strada di rapporti sentimentali che hanno sbandato. Toro: il segno non si abbatte mai. I segni di terra hanno una grande prerogativa cioè di riuscire a fare le cose importanti anche nelle grandi difficoltà. Avere Giove in buon aspetto significa che se qualcosa si interrompe partirà qualcos’altro. Saturno diventerà dissonante e questo porterà dei ritardi, l’importante è sapere che entro la metà di quest’anno ci sarà un grande successo. Acquario: dalla fine di marzo inizierà un periodo di nuove emozioni. Bisogna affrontare tutto con coraggio e tenere qualche soldo da parte. Ci sono situazioni da gestire meglio a livello economico. Il prossimo sarà un mese di recupero per i sentimenti.



