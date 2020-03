Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 marzo 2020/ Ariete, Vergine, Sagittario, Gemelli e…

Oroscopo: le previsioni di oggi 17 marzo per Ariete, Sagittario e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare da vicino Ariete, Sagittario e Gemelli. Ariete: il segno è molto preoccupato, c’è in più una Luna dissonante. Un segno come questo che è veemente e forte di solito quando ha dei limiti e delle restrizioni sta male più degli altri. Ora ci si sente ancora più ribelli. Le questioni private e anche quelle sentimentali possono essere oggetto di ripensamento. Governati da Marte pianeta della collera, si deve mantenere la calma. Sagittario: il segno ha qualcosa da rivedere nelle relazioni con gli altri. Ci vuole un po’ di pazienza. E’ difficile pensare il futuro, ma si ha innato l’ottimismo. Si riesce sempre a pensare che tutto andrà bene. Gemelli: si decide adesso, entro la prima settimana di aprile, quello che si dovrà fare magari anche quello che si desidera vivere soprattutto in amore. Il fatto che Venere sta entrando nel segno regala più spazio ai sentimenti. Tutti hanno bisogno di conforto ed emozioni. Chi ha un contratto in scadenza nonostante questo periodo difficile con Saturno buono dalla fine del mese potrà concludere qualcosa.

Paolo Fox, oroscopo per Pesci, Leone e Vergine

Passiamo ad analizzare Pesci, Leone e Vergine per l‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Pesci: si vivono tante emozioni, quelle che filtrano dall’esterno sono preoccupanti, ma quelle che si accumulano da chi si ama compensano la negatività che arriva da fuori. Marzo porta a rivalutare un amore. Se c’è qualcosa che non va si deve parlare. Da aprile il dado è tratto. Se c’è una crisi probabilmente si dirà stop per sempre dopo un periodo di trambusto. Fino alla fine di marzo tutti i rapporti sono in bilico e da rivedere. Leone: si deve stare attenti alle tensioni che nascono in casa, in questi giorni di agitazione è più facile vedere delle discrepanze e delle tensioni nel rapporto. Bisogna stare attenti da quello che circonda. Saturno opposto a fine mese aiuta a tagliare il superfluo. Questo è un periodo in cui tutti dovranno rivedere alcune collaborazioni e la propria vita. Questa è una grande prova del destino. Vergine: c’è capacità di concretizzare l’attenzione su eventi importanti. Nonostante questo fermo che riguarda tutti il segno è costruttivo e razionale. Si ha una marcia in più. Questo è un anno di grandi cambiamenti e si può decidere di non seguire più una strada. Quando il destino ci pone di fronte a grandi prove è proprio quello il momento in cui si riparte.



