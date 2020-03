Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 marzo 2020/ Toro al top ma Leone e Pesci in amore e lavoro…

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonisti anche oggi, 17 marzo 2020, ai microfoni di LatteMiele. Grazie alla rubrica di Latte e Stelle ecco quelli che sono i segni al top della giornata. Il Toro non si abbatte proprio mai, anche nei momenti più difficili ha la forza per provare ad uscirne anche se Saturno porterà degli inevitabili ritardi. Attenzione perché alla metà dell’anno arriverà un successo. Il Sagittario è un segno molto ottimista e in un momento complicato come questo riesce a pensare al futuro con grande voglia e volontà. C’è la possibilità di regalare anche agli altri una svolta. La Vergine deve concretizzare tutto sulle cose importanti. Anche se si è in un periodo di grande chiusura si ha una marcia in più rispetto agli altri. Presto si potrà arrivare a raccogliere soddisfazioni grazie alla determinazione. In un momento così complicato per il nostro paese c’è la possibilità di puntare a qualcosa di importante verso un futuro che al momento sembra lontano ma che si può programmare.

LAVORO – L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare il campo del lavoro nonostante questo sai, per evidenti motivi, un momento molto complicato. Il Toro potrebbe trovarsi a vivere dei ritardi non facilissimi da gestire a causa di un Saturno dissonante. Alla metà dell’anno però si potrebbe raggiungere una situazione molto interessante grazie alla determinazione e alla voglia di fare. Il Leone vedrà Saturno protagonista pronto a tagliare il superfluo, sicuramente c’è determinazione ma attenzione a vivere tutto con superficialità e senza analizzare le cose con attenzione. La Bilancia è energica, ma durante la sera può accusare un po’ di insofferenza e anche preoccupazione per questo periodo. Di certo l’Italia deve rimanere unita perché in questo momento c’è un po’ troppa preoccupazione e dei freni difficili da gestire.

AMORE – Ora soffermiamoci sull’amore per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli decidono adesso quello che dovranno fare dopo e quello che si desidera fare. Venere sta per entrare nel segno e potrebbe regalare molto spazio proprio ai sentimenti. Per L’Acquario il mese di aprile sarà quello del recupero dei sentimenti, con la possibilità di mettere la quinta dopo un periodo che non è stato proprio come ci si aspettava. Al Leone pesa la situazione attuale con alcuni rapporti che potrebbero vivere delle tensioni. Si è agitati e si rischia di far ricadere tutto sul partner. L’Ariete invece può essere protagonista di ripensamenti improvvisi. Si deve però mantenere la calma, evitando di ritrovarsi a vivere tutto con un po’ di pressione sulle spalle. I Pesci se hanno un periodo di crisi in questo periodo potrebbero decidere di chiudere tutto in maniera più rapida di quanto si possa pensare.



