Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 17 marzo 2022 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: avete tante cose da dire e da sottolineare, qualche esperienza negativa vi ha segnato e la voglia di rivalsa è davvero forte. Attenzione ad alcune collaborazioni che non funzionano, forse è il caso di valutare meglio determinate situazioni anche in ambito sentimentale.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: la confusione domina il momento a causa anche della ricchezza planetaria del momento. Uranio dissonante non aiuta a raggiungere la stabilità, siete pieni di dubbi e di incertezze. Attenzione a curare la forma fisica nel giusto dei modi.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: sarà un giovedì piuttosto strano a causa dell’imminente arrivo della Luna piena. Il fine settimana però sarà ricco di scorci positivi, in particolare per aprile potrebbe tornare finalmente l’amore. Chi ha voglia di rimettersi in gioco avrà la sorte in proprio supporto. Cambiare direzione in questo momento è fondamentale per trovare le giuste soddisfazioni.

