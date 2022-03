Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 17 marzo 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox per la fine di aprile sono da concludere diversi accordi, per maggio infatti la situazione potrebbe rivelarsi più difficile. Attenzione alle relazioni nascoste che potrebbero incrementare ulteriormente il vostro bisogno di passione. L’armonia in questi giorni è mancata soprattutto sul posto di lavoro ma con la giusta cautela troverete le dovute soluzioni.

Lo Scorpione: questo giovedì potrebbe non essere dei migliori, così come il resto della settimana. Vi manca il giusto riposo e l’agitazione domina le vostre giornate. Il fine settimana sarà comunque migliore soprattutto per chi riuscirà ad essere maggiormente autocritico.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo Paolo Fox: il periodo è certamente positivo ma questo giovedì potreste sentirvi leggermente più sottotono. La necessità è quella di guardare avanti consapevoli della situazione astrologica favorevole. I mesi estivi saranno un trampolino di lancio ma oggi serve principalmente calma e sangue freddo.



