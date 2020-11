Oroscopo Paolo Fox oggi 17 Novembre 2020/ Previsioni per Ariete, Bilancia, Pesci e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di martedì 17 Novembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: Gli ultimi due anni sembrano aver portato diversi fastidi che si potrebbero essere aggravati a causa della situazione generale che tutti noi stiamo vivendo, ma la giornata di oggi permette di recuperare un po’ di voglia di mettersi in gioco. I prossimi mesi, e ancor di più il nuovo anno, potrebbero rivelarsi molto importanti per la risoluzione di alcune questioni in sospeso. Toro: In queste giornate potrebbe rivelarsi molto importante riuscire a tenere sotto controllo la situazione economica, perché alcune difficoltà legate a questo aspetto potrebbero creare tensioni a livello familiare. In amore nasce il desiderio di ritrovare sintonia con il proprio partner dopo un momento di difficoltà e lontananze.

Gemelli: La Luna in aspetto contrario invita a prendere coscienza di alcune situazioni: i rapporti, specialmente quelli legati ad una relazione sentimentale, potrebbero aver vissuto delle serie difficoltà e sembra essere definitivamente arrivato il momento di fare i conti con le questioni in sospeso. Cancro: L’avvicinarsi del momento in cui Saturno non sarà più contrario sembra regalare già una bella energia utile a guardare al futuro con maggior ottimismo. Questa giornata sembra prospettarsi piuttosto interessante, per questo sarebbe bene cercare di anticipare le decisioni importanti.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Leone: secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox i numerosi attacchi provenienti dall’esterno sembrano causare un certo nervosismo. Le grandi responsabilità di cui i nati sotto questo segno sono soliti farsi carico potrebbero pesare più del solito, per questo sarebbe bene riuscire a scrollarsi di dosso tutti i fastidi superflui. Vergine: Le situazioni di difficoltà che potrebbero essersi presentate nel corso degli ultimi mesi potrebbero aver creato un po’ di incertezza, ma in queste giornate sarà finalmente possibile riuscire a mettere ordine all’interno della propria situazione per capire meglio quali percorsi è il caso di portare avanti. Buone possibilità anche sul piano sentimentale: favoriti gli incontri.

Bilancia: Dopo i grandi stravolgimenti degli ultimi tempi, adesso sembra farsi sentire la necessità di trovare dei nuovi punti di riferimento che però potrebbero non palesarsi prima di Dicembre. Se anche questi giorni continuano a risentire di una certa tensione, sarebbe bene non darsi per vinti: il prossimo anno porterà importanti novità. Scorpione: Questo periodo invita a contrastare la tendenza al pessimismo e alla disillusione che caratterizza i nati sotto questo segno: ora più che mai è necessario riuscire a guardare al futuro con ottimismo per riuscire a sanare alcune difficoltà sentimentali. Restano aperte alcune questioni economiche.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dopo una prima parte dell’anno caratterizzata dalla dissonanza di diversi pianeti, che potrebbe aver causato una notevole confusione soprattutto in ambito relazionale, ora più che mai si fa sentire la necessità di recuperare un po’ di serenità è colmare le lontananze che potrebbero aver afflitto un rapporto di coppia. Capricorno: Le difficoltà emerse nel corso delle ultime settimane sembrano continuare a causare una certa stanchezza. Per un segno abitudinario e conservatore come il Capricorno gli stravolgimenti di questi mesi potrebbero essere stati particolarmente pesanti, ma presto sarà possibile rilevarne anche gli aspetti positivi.



Acquario: In queste giornate si potrà avvertire particolarmente il desiderio di rompere la monotonia ed inaugurare un nuovo stile di vita, anche a costo di mettere a rischio alcune certezze importanti. L’audacia sarà fondamentale al momento di mettere in mostra, in maniera chiara per tutti, le proprie qualità. Pesci: Mercurio in buon aspetto sembra garantire a queste giornate una buona forza per tutto ciò che riguarda le questioni pratiche, mentre sul piano sentimentale potrebbero continuare ad esserci alcune difficoltà, che andranno affrontate con la giusta attenzione ma senza frenare eccessivamente i propri slanci.



