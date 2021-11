Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre 2021/ Le stelle di Cancro, Leone e Vergine

È il momento di scoprire cosa preannuncia l’oroscopo Paolo Fox a coloro che sono nati sotto i segni di Cancro, Leone e Vergine per la giornata di oggi, mercoledì 17 novembre 2021. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha rivelato le sue previsioni all’interno della rubrica dal titolo Latte e Stelle, che va in onda su Radio Latte e Miele. Vediamo subito cosa ha detto!

Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per Cancro e Leone

Per i nati sotto il segno del Cancro, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è un momento di cambiamento. “I prossimi giorni possono essere cruciali, in particolare venerdì vista la maggiore capacità di azione. Attenzione ai sentimenti, siate cauti nel prendere decisioni importanti. Anche spostarsi o pianificare il futuro sono possibilità da ponderare con estrema attenzione”, ha detto l’esperto all’interno del suo consueto appuntamento.

Non sta vivendo al top invece il Leone, che deve ancora attendere per raggiungere il massimo della serenità. “Il momento attuale mostra qualche difficoltà, ma a tutto c’è rimedio è avrete la possibilità di mettervi in mostra. Sfruttate gli ostacoli come stimoli, nonostante siete alle prese con alcune novità sopratutto in ambito professionale. Il disagio del momento potrebbe però portarvi a nuovi obbiettivi e conquiste, prestando la giusta attenzione verso le strade da evitare. Il picco per il vostro percorso è previsto per la prossima primavera”.

Vergine, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox non sorride neanche ai nati sotto il segno della Vergine, che dovranno superare qualche difficoltà sotto tutti gli aspetti: dal lavoro all’amore. “Questa giornata potrebbe risultare faticosa, ma non mancheranno comunque momenti di tranquillità. Cercate di confrontarvi maggiormente con le persone mostrandovi disponibili. Attenzione particolare nei rapporti con pesci e gemelli, cercate di dare maggiore importanza alla sfera sentimentale”, queste le previsioni del noto astrologo.

