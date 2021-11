Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre 2021/ Previsioni di Capricorno, Acquario e Pesci

Appassionati di astri, preparatevi a scoprire cosa le stelle hanno in serbo per voi con l’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 17 novembre 2021. L’esperto, come di consueto, ha espresso le sue previsioni nella rubrica Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci concentreremo sui nati sotto il segno di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Capricorno e Acquario

Capricorno in amore secondo l’oroscopo Paolo Fox. “La luna favorevole garantisce ottime opportunità in ambito sentimentale, sopratutto per chi ha bisogno di conferme. Sarà importante scrollarsi di dosso il passato e trovare il vigore giusto per andare avanti. Attenzione solo ad un piccolo calo dal punto di vista fisico verso sera, meritate comunque 3 stelle su 5 per questo mercoledì”. Non sprecate le occasioni che potrebbero presto porsi davanti a voi.

Non è un buon momento, invece, per l’Acquario, che sta vivendo alti e bassi. “Siete stati alle prese con tanta confusione nell’ultimo periodo, nei prossimi giorni quindi concentratevi sul recupero della giusta forza ed energia. Saranno comunque giornate positive nonostante un senso di spossatezza, attenzione però ai conflitti che potrebbero nascere in ambito sentimentale”. Meglio, dunque, concentrarsi su altri ambiti di interesse.

Pesci, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox

Il peggio sta per essere messo alle spalle, secondo quanto rivela l’oroscopo Paolo Fox, per i nati sotto il segno dei Pesci. “In questo periodo cercate con forza la tranquillità, sopratutto per chi ha vissuto momenti difficili in amore. Dimenticate il passato e siate prudenti verso alcune discussioni che potrebbero nascere. Osservate il futuro con vigore, più passa il tempo più saranno migliori i tempi sotto tutti i punti di vista. La giornata è media ma giovedì sarà di gran lunga migliore”, questi i consigli dell’esperto.

