Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre 2021/ Scorpione al top, Bilancia e Sagittario…

La settimana sta entrando nel vivo e in molti vogliono scoprire cosa riserva loro l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, mercoledì 17 novembre 2021. L’esperto di astrologia ha soddisfatto le curiosità di tutti nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda su Radio Latte e Miele quotidianamente. In questo approfondimento vedremo cosa ha detto per quanto riguarda i nati sotto il segno di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Bilancia e Scorpione

La Bilancia, secondo l’oroscopo Paolo Fox, può tirare un sospiro di sollievo, dato che sono in arrivo dei segnali di miglioramento. Attenzione, però, a non rilassarsi troppo. “La settimana non è iniziata benissimo ma finalmente sembra che le cose stiano tornando alla normalità. Fino a giovedì comunque sarà costante l’agitazione, rimandate quindi discussioni importanti sopratutto riguardanti la famiglia. Siete spesso permalosi negli ultimi tempi, ma non sempre gli altri riescono a comprendere i vostri comportamenti. Attenzione nei rapporti sentimentali vista la presenza non proprio positiva di Venere nel segno”.

Va meglio, invece, allo Scorpione. “Siete alle prese con alcune questioni alle quali porre rimedio, ma la giornata sarà piuttosto attiva. Avrete una forte voglia di dire qualcosa in più, ma attenzione a non andare troppo oltre nelle discussioni. Siete pur sempre un segno governato da Marte, per cui l’impulsività spesso vi porta dalla parte del torto. L’amore sarà centrale nei prossimi tempi grazie alla posizione favorevole di Venere”.

Sagittario, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

I nati sotto il segno del Sagittario, secondo l’oroscopo Paolo Fox, dovranno ancora attendere un po’ per essere al top. “È arrivato il momento di darsi da fare, sia in ambito professionale che sentimentale. Siate meno polemici ed ossessivi, liberatevi delle questioni che vi portano ad esagerare. Per la prossima primavera sono previste novità importanti in ambito lavorativo”.

