Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre 2021/ Toro momento no, Ariete e Gemelli…

Ariete, Toro e Gemelli non vedono l’ora di scoprire cosa riserva loro l’oroscopo Paolo Fox per oggi, mercoledì 17 novembre 2021. Tutte le previsioni dell’esperto di astrologia, che si è espresso nel corso della sua rubrica Latte e Stelle, in onda su Radio Latte e Miele, possono essere lette qui. Non perderti le ultime novità.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Ariete e Toro

È il momento di tirarsi su, secondo l’oroscopo Paolo Fox, per i nati sotto il segno dell’Ariete, seppure ancora il brutto momento non sia giunto al termine. “Nonostante un mese di ottobre non proprio posivito e un novembre iniziato a piccoli passi, grazie anche a questo mercoledì di forza sono previsti ottimi risvolti nei prossimi giorni. La prossima primavera segnerà una svolta decisa rispetto agli ultimi tempi, per il momento sarete ancora per un po’ alle prese con questioni confuse e difficili. Attenzione particolare per quanto riguarda la sfera economica, ma avrete modo di recuperare”.

Neanche il Toro sta vivendo un ottimo momento. “Nonostante la luna nel segno, questo mercoledì potrebbe riservare qualche difficoltà. Non siete amanti delle discussioni ma non sopportate le ingiustizie, ma al momento concentratevi principalmente sui nuovi progetti di lavoro. Uranio nel segno può portare novità rivoluzionarie a patto di cedere un po’ il fianco alla rilassatezza vivendo alla giornata, perdendo magari anche un po’ di costanza. La giornata comunque potrebbe essere negativa dal punto di vista fisico, rimandate a giovedì gli impegni importanti”

Gemelli, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

Neanche l’ultimo segno del terzetto, i Gemelli, secondo l’oroscopo Paolo Fox, può cantare vittoria. “La distrazione sarà una caratteristica di questo mercoledì, forse sarebbe meglio avere maggiore diplomazia nei rapporti sopratutto in ambito professionale. Nonostante un inizio di anno difficile dal punto di vista economico avrete finalmente la possibilità di recuperare e di raggiungere nuovi obbiettivi. Rimandate le discussioni importanti”.

