Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre 2022/ Ariete, Toro, Bilancia, Scorpione: amore…

Iniziamo questo giovedì con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per l’Ariete è un periodo di pausa e di riflessione: bisogna anche ricordarsi che Giove tornerà presto nel segno e porterà dei cambiamenti interessanti. Per il Toro è un bel momento: bisogna mediare però, anche in amore. Per la Bilancia sta per avvicinarsi un weekend importante: se c’è una passione bisognerà alimentarla, anche perché buone intese sono in arrivo. Infine lo Scorpione, che deve sfruttare al meglio una passione nata da poco e portarla avanti.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, il momento

Ariete, è un periodo di riflessione e di pausa. Bisogna ricordarsi che Giove, che ora non è nel segno, ma tornerà il 20 dicembre, ha portato dei cambiamenti e ti ha reso più forte e forse un po’ più saggio. La saggezza invita a non affrettare i tempi, soprattutto se stai aspettando una risposta importante. Chi ha tra i 40 e i 50 anni non dovrebbe agire impulsivamente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore, a volte, ci vuole pazienza.

Toro, questo è un bel momento. Novembre, si sapeva che sarebbe stato diviso in due parti: la prima sottotono e la seconda migliore. Ora siamo arrivati alla seconda e ci sono Venere e Mercurio non più opposte, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Reagire con orgoglio è importante, eppure se ci sono delle mediazioni da fare, forse è meglio completarle, anche e soprattutto in amore. C’è anche chi ha vissuto una condizione di imbarazzo o ultimamente si è tolto un sassolino scarpa.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, la passione…

Bilancia, sta per avvicinarsi un fine settimana importante. Le ultime giornate sono state pesanti, ma il weekend aiuterà. Venere e Mercurio sono tornati attivi: con questo cielo, anche chi ha voglia di amare potrebbe fare un incontro tra venerdì e domenica, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Oppure sentirà una grande smania di vivere una passione e la voglia dovrà essere soddisfatta. Buone intese in arrivo!

Scorpione, sei una persona molto profonda, a volte anche molto orgogliosa. Dietro quell’orgoglio si nasconde una debolezza: la paura di essere colpiti spesso spinge ad attaccare senza motivo, quasi per difendersi. Queste sono giornate da considerare come utili: si può arrivare a confronti interessanti. Se negli ultimi giorni è nata una passione, bisogna assolutamente portarla avanti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. I rapporti genitori/figli sembrano più facili, in questo periodo.











