Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre 2022/ Gemelli, Cancro, Sagittario e Capricorno…

In questa giornata di giovedì 17 novembre, come andranno le cose per i segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per i Gemelli ci sono opposizioni planetarie e questo può rappresentare un contrasto. L’amore è da vivere con prudenza. Per il Cancro c’è sempre un pensiero al passato, fa parte delle caratteristiche di questo segno, ma ora bisogna pensare al futuro e forse anche pensare un po’ al tono fisico che non è il massimo. Il Sagittario ha un cielo interessante che può portare allegria: questo segno ora ha voglia di vivere un’emozione in più. Per il Capricorno, dal 2023 arriveranno progetti importanti con Saturno e Giove.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre 2022/ Previsioni Leone, Vergine, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, la giornata

Gemelli, ci sono delle opposizioni planetarie e questo può rappresentare un contrasto o anche una rivalsa. Se pensi di essere stato trattato male o che la tua immagina sia stata un po’ offuscata, agisci, ma sempre facendo attenzione. Giove ha iniziato un transito di retrocessione un po’ particolare. Qualcuno vorrà agire e mettersi contro qualcuno, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: se ne vale la pena si può fare, si rischia di perdere tempo e denaro. L’amore è da vivere con prudenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre 2022/ Ariete, Toro, Bilancia, Scorpione: amore...

Cancro, ultimamente ti è capitato di ripensare ad un evento del passato. Forse sei andato indietro con i ricordi e ti sei emozionato. Capita spesso al segno del Cancro, che ha una sorta di “file” interiore, in cui incamera tutto ciò che è stato. Per questo molto spesso questo è un segno che si commuove, un segno che non riesce a rimanere impassibile rispetto alle emozioni che ha vissuto e che vive. Bisogna però pensare al futuro e non guardare al passato, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Persino ritrovare un po’ di tono fisico è consigliato.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, il cielo

Sagittario, che cielo interessante! Potrebbe portare allegria. Qualche Sagittario, per vari motivi, adesso sarà anche più ottimista. La cosa divertente di questo segno zodiacale è proprio la capacità di vivere la vita a pieno, senza rimorsi, senza retaggi, senza blocchi. In questo momento hai voglia di rimetterti all’opera e anche di vivere un’emozione in più, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Gli uomini Sagittario spesso da giovani sono un po’ dei dongiovanni, mentre le donne hanno una Venere prodigiosa, ossia chiedono chiarezza in amore.

Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri settimana 14-20 novembre/ La classifica dei segni

Capricorno, esprimi pure il tuo parere ma senza preoccuparti delle critiche di persone che in questo momento sono contro di te. Stai facendo cose importanti nella tua vita e forse anche per questo hai nemici. Forse è anche il caso di buttare all’aria delle situazioni che da tempo dovevano essere cambiate. Nel 2023 arriveranno progetti importanti: l’anno prossimo arriverà Saturno e poi Giove. Da adesso fino ad aprile farai cose importanti. Certamente ci vuole un po’ di lavoro, ma d’altronde tu sei abituato a faticare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Capricorno vuole raggiungere la vetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA