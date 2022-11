Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre 2022/ Previsioni Leone, Vergine, Acquario e Pesci

In questo giovedì, cosa succederà ai 12 segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Leone ha vissuto una prima parte del mese un po’ confusa ma adesso sta meglio e può tornare anche una bella complicità in amore. Per la Vergine c’è bisogno di rimettersi in sesto: ci sono da prendere scelte importanti ma la situazione si svilupperà ulteriormente dal 24 in poi. Per l’Acquario la situazione astrologica è buona: Venere e Mercurio non sono più contro. Inoltre il cielo permette anche di superare eventi non programmati. Per i Pesci, qualcosa sta per arrivare: in particolare, se ci sono situazioni che non vanno, è il momento di chiuderle.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, il momento

Leone, assieme al Toro e all’Acquario, hai vissuto una prima parte del mese un po’ confusa. Adesso Venere e Mercurio iniziano un transito importante: può tornare una bella complicità con persone che avevi allontanato, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche un incontro, nel fine settimana, può riportare l’amore in auge. Problemi di soldi sono da tenere sotto controllo.

Vergine, questa pausa servirà a rimetterti in sesto, a fare qualcosa che avevi rimandato da tempo e magari anche a ritrovare salute e forma. Non si tratta di un periodo no, come dice l’Oroscopo di Paolo Fox, ma di un momento in cui ci sarà una sorta di “dentro o fuori” definitivo e sarai chiamato a prendere delle decisioni. Tu che ami la chiarezza e la logica, non potrai più accettare situazioni che non ti piacciono, ma dovrai prendere delle scelte importanti, con una situazione molto importante che si svilupperà il 24.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, la situazione astrologica

Acquario, questa situazione astrologica dà di più. Ora Venere e Mercurio non sono più contro. Questo è un cielo che ti permette anche di superare eventi che non avevi programmato e che ti hanno bloccato, imprevisti inattesi. Forse c’è anche una certa fatica fisica, maturata nelle prime due settimane di novembre, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. La situazione economica è un po’ precaria ma comunque degna di osservazione: c’è chi dovrà recuperare un po’ di quattrini.

Pesci, qualcosa sta per arrivare. Se c’è qualcosa in sospeso, un contenzioso o un progetto che non funziona, è ora di dire basta! Sarai proprio tu a chiedere di toglierti questa “palla al piede”. Bisogna capire cos’è che ti infastidisce: potrebbe essere un problema personale o lavorativo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. In ogni caso, tutto adesso porta a chiudere situazioni che non vanno. In particolare non bisogna agitare le acque con Vergine, Gemelli e Sagittario. Sta per arrivare un momento di grande forza ed equilibrio dal 6 dicembre. In futuro ci saranno cambiamenti importanti: questo vale per l’amore e per il lavoro.

