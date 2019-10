OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 17 ottobre 2019: Scorpione, Leone, Toro, Pesci

Oroscopo di oggi giovedì 17 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 17 ottobre 2019, ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere quello che il noto astrologo ha raccontato tramite la sua rubrica Latte e Stelle, segno per segno. Per l’Ariete è arrivato il momento di rivedere i contatti. Si potrebbe anche pensare di viaggiare e cercare un salto di qualità. Il Toro si trova costretto invece a rivedere i conti. Per i Gemelli questo è un periodo di consensi dopo che a lungo ci sono stati dei problemi e delle difficoltà. Il Cancro invece è pronto a vivere delle situazioni interessanti tra la giornata di oggi e quella di domani. Per la Bilancia le prossime ore porteranno una condizione di forza non da poco. Per il Sagittario la Luna opposta crea un po’ di pressione, ma non è comunque un motivo per abbattersi visto che c’è ancora voglia di lottare. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ora possiamo scendere nei dettagli e analizzare i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete deve rinverdire i contatti e pensare ai viaggi o a un’attività in proprio. Momento in cui bisogna farsi due conti, qualche ritardo con Saturno dissonante ma non ci sarà più nel 2020. In qualche modo si sta lavorando a progetti che a breve saranno operativi. Il Toro ha giornate che invitano a guardare i conti. La casa e i problemi legati a questa sono importanti. C’è chi cambia la casa e chi in questi giorni deve pensare a un affitto oppure a un accordo. L’ufficio è sotto osservazione da parte di tutti i Toro. Magari si vuole aiutare un nipote o un figlio se si ha qualche anno in più. I Gemelli hanno un periodo di grandi consensi dopo un periodo di dissensi. Molti dall’autunno 2018 si trovano in lotta continua .C’è chi è stato male e ha avuto problemi fisici seri, entro la fine dell’anno sarà possibile ricevere una risposta. Se ci sono problemi legali bisogna comunque andare avanti. Il Cancro giovedì e venerdì ha situazioni interessanti. Situazione importante per l’amore e la famiglia. Dal 19 tuttavia c’è un aspetto planetario interessante con Luna, Venere e Mercurio e visto che si è umorali si deve sentire che nell’aria c’è qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Soffermiamoci ora invece sui segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci prendendo alla lettera l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario giovedì e venerdì ha la Luna opposta ma questo non significa che le cose vanno male. Si potrebbe essere più indolenti, cosa strana per il segno. C’è il bisogno di rallentare un attimo. Weekend ottimo per le emozioni. Il Capricorno ha favorite le attività in proprio, c’è bisogno di persone intorno. Piccoli sacrifici per mettere in piedi cose importanti. Non ferma nessuno questo segno però il fine settimana non è ideale per parlare d’amore o se ci sono conflitti con tutti i parenti o con i genitori. L’Acquario giovedì e venerdì ha giornate che invitano a dare il meglio di voi. A fine mese ci sono tensioni ma questi due giorni aiutano. I Pesci hanno un giovedì che nasce con dubbi, si assorbono tutte le tensioni. Tanti si incupiscono guardando il telegiornale, bisogna assorbire le tensioni esterne. Si hanno valvole di sfogo quando ascoltate la musica. Quando ci si chiude dentro una realtà diversa si sta meglio. Bisogna tenere tutto sotto controllo. Fine settimana tanto importante.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta anche ad avvicinarci a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone deve stare tranquillo e rilassato. Non lo si è stati martedì. Tanti si sono arrabbiati in casa e in casi eccezionali ci sono contrasti d’amore. Ma a volte le tensioni servono a consolidare un rapporto. Le ultime 48 ore sono state pesanti a livello fisico. La Vergine è meno concentrata ma recupera sabato. Sono sfumatura ma se si guarda questo cielo si è tra i più forti. Ottobre e novembre sono mesi in cui è meglio evitare i guai. Bisogna fare attenzione anche alle piccole cose, multe o questioni burocratiche. C’è qualcosa che non va. Attenzione ai soldi. La Bilancia è in una condizione di forza. No alla gelosia e si ai sentimenti. Lo Scorpione se a livello di conoscenze ha bisogno di vivere un intrigo speciale in questo fine settimana ha molte possibilità. Sabato e domenica Luna, Venere e Mercurio sono super. Chi vuole viaggiare e stare accanto a persone lontane le può raggiungere.



