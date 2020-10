OROSCOPO PAOLO FOX OGGI 17 OTTOBRE 2020/ Che giornata sarà? Gemelli, Capricorno e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve riepilogo delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di sabato 17 Ottobre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. E allora analizziamo i primi quattro segni. Ariete: L’inizio di questo week end potrà contare su una Luna non più opposta, ma le difficoltà incontrate durante il corso della settimana sembrano farsi sentire. Nonostante ci sia ancora qualche piccolo ritardo, resta la possibilità di intraprendere importanti progetti che arriveranno a realizzarsi nei prossimi mesi. Toro: In generale, questo periodo sembra godere di una buona forza, ma durante queste giornate potrebbero nascere alcune tensioni: delle riflessioni riguardo alcune questioni economiche e lavorative o delle piccole provocazioni provenienti dall’esterno potrebbero portare qualche disagio. Gemelli: In generale, questo periodo sembra godere di una buona forza, ma durante queste giornate potrebbero nascere alcune tensioni: delle riflessioni riguardo alcune questioni economiche e lavorative o delle piccole provocazioni provenienti dall’esterno potrebbero portare qualche disagio. Cancro: Questo fine settimana sembra promettere un buon riscatto dopo un paio di giornate molto faticose. Dopo il lungo periodo che ha visto la presenza di Saturno opposto, ora finalmente sarà possibile mettersi in gioco anche in campo sentimentale: sfide in arrivo.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Andiamo avanti nel viaggio tra i segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox. Leone: Le giornate di questo fine settimana potrebbefro rivelarsi piuttosto nervose, per questo sarebbe bene riuscire ad evitare tutte quelle situazioni che potrebbero causare ulteriori disagi. La situazione lavorativa sembra continuare ad essere abbastanza complicata, mentre l’amore risulta favorito. Vergine: La Luna favorevole, unita a Venere, Giove, Saturno e Mercurio in aspetto favorevole sembra rendere queste giornate particolarmente fruttuose. Chi si trova a vivere alcune situazioni difficili in ambito lavorativo potrà presto contare su nuove mediazioni e soluzioni. Anche in amore si potranno vivere interessanti emozioni. Bilancia: Con l’avvicinarsi della fine dell’anno si fa sempre più concreta la possibilità di liberarsi di alcune preoccupazioni. Con l’arrivo del 2021 e l’influsso favorevole di Giove e Saturno si potranno attuare importanti cambiamenti. Scorpione: Le intuizioni di questo fine settimana potrebbero aiutare a comprendere meglio come comportarsi con una situazione sentimentale piuttosto complessa: in queste ore si potrebbe riscoprire una vena di passionalità che sembrava essersi spenta.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Completiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele con gli ultimi quattro segni. Sagittario: Dopo un Settembre piuttosto difficile, adesso il desiderio di sperimentarsi e di mettersi in gioco sembra far rinascere un po’ di ottimismo. Per riuscire ad ottenere qualcosa in più sarà bene riuscire ad esprimere le proprie idee senza lasciarsi confondere. Capricorno: Nonostante il lieve calo vissuto durante gli ultimi due giorni, questo week end permetterà di concludere in bellezza una settimana molto favorevole. Responsabilità e voglia di emergere permetteranno di ottenere qualcosa di più, tanto in ambito lavorativo quanto in campo sentimentale. Acquario: Una grande confusione potrebbe portare in queste ore un grande senso di stanchezza, che potrà però dissolversi nel corso delle prossime settimane grazie al vigore portato dall’arrivo nel segno di Giove e Saturno. Pesci: Dopo una settimana piuttosto pesante che potrebbe aver visto nascere svariate discussioni, durante queste ore sembra possibile riuscire a recuperare qualche emozione positiva da una relazione che sembrava essersi ormai conclusa.



